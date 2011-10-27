اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی ایران، قزوین با هدف معرفی توانمندی های استان و کشور در زمینه صنایع دستی، سوغات و آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ آداب و سنن مناطق مختلف برپا خواهد شد.

وی افزود: حمایت و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی نیز از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است که امیدواریم بتوانیم در این عرصه گام‌های مثبتی برداشته و در کنار هنرمندان و صنعتگران خوب کشورمان صنعت نوپای صنایع دستی و هنرهای سنتی را گسترش داده و از عواید اقتصادی آن بهره ‌مند شویم.

بیرانوند تصریح کرد: برای معرفی ایران و نوآوری‌های هنرمندان و صنعتگران کشور باید در حوزه بازرگانی و صادرات کوشش بیشتری کنیم تا علاوه بر صدور صنایع دستی و هنرهای سنتی به نقاط مختلف دنیا،‌ اصالت، فرهنگ و هنر ایرانی را نیز به آنها معرفی کنیم.

این مسئول یادآور شد: رویکرد جدید دولت در موضوع صنایع دستی هم بیانگر حمایت دولت از این بخش است که تأثیر مثبتی در فرهنگ و هویت ملی ایفا کرده است.

وی با اشاره به روند برگزاری این نمایشگاه یادآورشد: نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی ایران، قزوین در محل نمایشگاههای بین المللی و با مشارکت 31 استان و150 غرفه که شامل 12 غرفه سوغات، سه سیاه چادر و یک آلاچیق و برنامه های جنبی شامل نشست پژوهشی و جشنواره موسیقی نواحی و آیین‌های سنتی ایران زمین است.

بیرانوند اظهارداشت: این نمایشگاه از 11 تا 16 آبان ماه به مدت یک هفته در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برای بازدید عموم مردم برپا خواهد شد.

