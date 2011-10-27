۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

ناظری:

سنتگرایی خانواده ها اصلی ترین مشکل ازدواج جوانان است

مشهد - خبرگزاری مهر: بنیانگذار اولین بنیاد ازدواج در ایران اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مشکلات جوانان ما در امر ازدواج سنتگرایی شدید برخی خانواده ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناظری صبح پنجشنبه در نخستین نشست هم اندیشی فعالان حوزه ازدواج و خانواده کشور در مشهد اظهار کرد: اولین بنیاد ازدواج کشور در استان زنجان افتتاح شد و بنده به عنوان یک استاد روانشناسی بالینی به کمک جمعی از فرهیختگان و کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسی توانستیم فعالیت های این بنیاد را در کشور مطرح کنیم.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی ما در فعالیت بنیاد ازدواج این بود که در هر منطقه بسته به سنتها و رویکردهای مردمی فعالیتهای آگاهی بخش و تسهیل ازدواج را انجام داده و مشکلات فراروی جوانان در امر مقدس ازدواج را با کمک مردم و کارشناسان برطرف کنیم.

بنیانگذار اولین بنیاد ازدواج در ایران با اشاره به تاثیرات مثبت فعالیتهای این بنیاد در استان زنجان اظهار داشت: فعالیتهای بنیاد ازدواج خوشبختانه در مدت کوتاهی جواب داد و ما در سال 89 جشن "یک نفر طلاق کمتر" را برگزار کردیم.

وی اضافه کرد: این جشن به این دلیل بود که از سال 88 تا 89 در استان زنجان آمار از رشد 10 درصدی ازدواج خبر می داد و در مقابل سال 89 به نسبت سال 88 آمار طلاق استان یک نفر کاهش داشت.

ناظری در خصوص مشکلات اصلی ازدواج جوانان توضیح داد: در استان زنجان که می توان آن را یک جامعه آماری از کشور به حساب آورد یکی از اصلی ترین مشکلات ازدواج جوانان سنتگرایی شدید برخی خانواده ها و پایبندی والدین به یکسری سنتهای قدیمی و ناکارآمد است که این موضوع تلاش بیشتر کارشناسان در به روز کردن آگاهیهای مردم در حوزه خانواده و جوانان را می طلبد.

وی در خصوص تاثیرات برگزاری هم‌اندیشی فعالان حوزه ازدواج و خانواده کشور اذعان کرد: در این نشست مسئولان مراکز مختلف خانواده و جوانان در سراسر کشور با مسائل و دغدغه های همکاران خود در سایر مناطق آشنا شدند و ضمن ارائه راهکارهای موثر در رفع این مشکلات، توانستند مشاوره ها و راهکارهای مناسبی را هم برای مسائل مناطق خود دریافت کنند.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین دلایل تاثیرگذاری بیشتر این نشست ارتباط شبکه ای و همسان تمامی شرکت کنندگان در نشست بود چراکه وظایف به صورت مساوی تقسیم شده بود و برخلاف اکثر نشستها که به صورت هرمی برگزار می شود در این نشست تمامی اعضا نظرات سازنده ای دادند و تمامی این نظرات برای عملی شدن ثبت شد.

بنیانگذار اولین بنیاد ازدواج در ایران درباره تاثیرات نظرات ارائه شده در این نشست توضیح داد: قطعا نظراتی که در اینگونه جلسات مطرح می شوند در حالت تئوری کارایی زیادی دارند اما باید این نظرات با برنامه ریزی دقیق و حساب شده عملی شوند تا تاثیرات کافی و لازم را داشته باشند.

وی در مورد عملکرد موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی در حوزه های خانواده، جوانان و ازدواج تصریح کرد: این مجموعه از انسجام خاصی برخوردار است و با توجه به برنامه های انجام شده توسط این موسسه می توان درک کرد که کارشناسان برجسته ملی با برنامه ریزی دقیق هر طرح را بررسی می کنند.

ناظری افزود: موسسه خدمات مشاوره ای جوانان آستان قدس رضوی از جمله معدود مجموعه های خدمات فرهنگی تربیتی کشور است که از عملی کردن بسیاری از برنامه های مفید و موثر به اینجا رسیده و از این رو می تواند الگویی مناسب برای سایر موسسات در کشور باشد.

