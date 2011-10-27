سنتگرایی خانواده ها اصلی ترین مشکل ازدواج جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناظری صبح پنجشنبه در نخستین نشست هم اندیشی فعالان حوزه ازدواج و خانواده کشور در مشهد اظهار کرد: اولین بنیاد ازدواج کشور در استان زنجان افتتاح شد و بنده به عنوان یک استاد روانشناسی بالینی به کمک جمعی از فرهیختگان و کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسی توانستیم فعالیت های این بنیاد را در کشور مطرح کنیم.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی ما در فعالیت بنیاد ازدواج این بود که در هر منطقه بسته به سنتها و رویکردهای مردمی فعالیتهای آگاهی بخش و تسهیل ازدواج را انجام داده و مشکلات فراروی جوانان در امر مقدس ازدواج را با کمک مردم و کارشناسان برطرف کنیم.

بنیانگذار اولین بنیاد ازدواج در ایران با اشاره به تاثیرات مثبت فعالیتهای این بنیاد در استان زنجان اظهار داشت: فعالیتهای بنیاد ازدواج خوشبختانه در مدت کوتاهی جواب داد و ما در سال 89 جشن "یک نفر طلاق کمتر" را برگزار کردیم.

وی اضافه کرد: این جشن به این دلیل بود که از سال 88 تا 89 در استان زنجان آمار از رشد 10 درصدی ازدواج خبر می داد و در مقابل سال 89 به نسبت سال 88 آمار طلاق استان یک نفر کاهش داشت.

ناظری در خصوص مشکلات اصلی ازدواج جوانان توضیح داد: در استان زنجان که می توان آن را یک جامعه آماری از کشور به حساب آورد یکی از اصلی ترین مشکلات ازدواج جوانان سنتگرایی شدید برخی خانواده ها و پایبندی والدین به یکسری سنتهای قدیمی و ناکارآمد است که این موضوع تلاش بیشتر کارشناسان در به روز کردن آگاهیهای مردم در حوزه خانواده و جوانان را می طلبد.

وی در خصوص تاثیرات برگزاری هم‌اندیشی فعالان حوزه ازدواج و خانواده کشور اذعان کرد: در این نشست مسئولان مراکز مختلف خانواده و جوانان در سراسر کشور با مسائل و دغدغه های همکاران خود در سایر مناطق آشنا شدند و ضمن ارائه راهکارهای موثر در رفع این مشکلات، توانستند مشاوره ها و راهکارهای مناسبی را هم برای مسائل مناطق خود دریافت کنند.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین دلایل تاثیرگذاری بیشتر این نشست ارتباط شبکه ای و همسان تمامی شرکت کنندگان در نشست بود چراکه وظایف به صورت مساوی تقسیم شده بود و برخلاف اکثر نشستها که به صورت هرمی برگزار می شود در این نشست تمامی اعضا نظرات سازنده ای دادند و تمامی این نظرات برای عملی شدن ثبت شد.

بنیانگذار اولین بنیاد ازدواج در ایران درباره تاثیرات نظرات ارائه شده در این نشست توضیح داد: قطعا نظراتی که در اینگونه جلسات مطرح می شوند در حالت تئوری کارایی زیادی دارند اما باید این نظرات با برنامه ریزی دقیق و حساب شده عملی شوند تا تاثیرات کافی و لازم را داشته باشند.

وی در مورد عملکرد موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی در حوزه های خانواده، جوانان و ازدواج تصریح کرد: این مجموعه از انسجام خاصی برخوردار است و با توجه به برنامه های انجام شده توسط این موسسه می توان درک کرد که کارشناسان برجسته ملی با برنامه ریزی دقیق هر طرح را بررسی می کنند.

ناظری افزود: موسسه خدمات مشاوره ای جوانان آستان قدس رضوی از جمله معدود مجموعه های خدمات فرهنگی تربیتی کشور است که از عملی کردن بسیاری از برنامه های مفید و موثر به اینجا رسیده و از این رو می تواند الگویی مناسب برای سایر موسسات در کشور باشد.