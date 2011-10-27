طرح سبد کتاب در ادارات چناران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحیمی صبح پنچشنبه در بیست و یکمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری گفت: این طرح به صورت آزمایشی در چندین اداره که ارباب رجوع زیادی نسبت به ادارات دیگر دارند اجرا و کتابهایی که در آن ادارات گذاشته خواهد شد به صورت گردشی در تمام ادارات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اتاق فکر کتابخانه ای تشکیل شده که در حال حاضر 94 عضو فعال دارد که در ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش می کنند.

وی به پرداخت نیم درصد شهرداریها اشاره کرد و اظهار داشت: پرداخت نیم درصد شهرداری به کتابخانه های عمومی وظیفه قانونی است و به جهت تقویت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتاب این نیم درصد کمک شایانی به نهاد می کند.

رحیمی اظهار داشت: کتابخانه ها هیچ بودجه جاری ندارند و کل مخارجش از محل نیم درصد شهرداری تامین می شود.

در ادامه معاون فرماندار ی چناران گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و با دقت عمل فراوان کاری انجام داد که تعداد کتابخوان و مراجعین به کتابخانه ها افزایش پیدا کند.

حسن منصوری افزود: در کلیه بانکها سبد کتاب راه اندازی شود تا مردم قبل از نوبت به مطالعه کتاب بپردازند.

وی بیان داشت: نسبت به راه اندازی کتابخانه سیدآباد پیگری شود و در آینده نزدیک شاهد افتتاح مجد این کتابخانه باشیم.

همچنین در ادامه حسین امامی مدیر آموزش و پرورش چناران گفت: تعداد 700 نفر دانش آموز در طی فراخوان به عضویت کتابخانه چناران در آمدند و 50 درصد حق عضویت را آموزش و پرورش تقبل کرده است.

رئیس شورای اسلامی چناران نیز در این جلسه گفت: فرهنگ کتابخوانی باید در روستاها نیز گسترش پیدا کند و در حال حاضر با عضویت رایگان مردم روستا در کتابخانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی قدم برداشته ایم.

ناصر سالخورده افزود: طرح کتابخانه باز در مساجد، مدارس و پایگاههای مقاوت بسیج روستاها اجرا شود تا مردم روستا خصوصا جوانان و نوجوانان از کتاب بهره ببرند.

محمدحسین قاسمی بخشدار گلبهار نیز بیان داشت: اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بر آورد زمین برای احداث کتابخانه عمومی در گلبهار را داشته باشد و با همکاری بخشداری، شرکت عمران و کتابخانه عمومی کتابخانه مرکزی گلبهار ساخته و به بهره برداری برسد.

در ادامه حجت الله حیدری شهردار چناران گفت: رویکرد شهرداری فرهنگی است و لازم است با تامین اعتبار به فرهنگ شهر و بحث کتاب اهمیت داد.

وی از اداره امور مالیاتی انتقاد کرد و افزود: یک هشتم مالیات ارزش افزوده بردر آمد به شهرداری چناران از سوی اداره امور مالیاتی پرداخت نشده است و درصورت پرداخت حق نیم درصد کتابخانه های عمومی شهرستان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده باید کاملا به شهرداری چناران پرداخت شود.