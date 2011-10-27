احداث مجمتع فرهنگی مهمترین درخواست مردم درمیان از رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر سنجری صبح پنج شنبه در دیدار مردم شهرستان درمیان با رئیس جمهور گفت: احداث سالن ورزشی برای جوانان و عدم وجود اشتغال پایدار از مهمترین مشکلات مردم شهرستان درمیان است.

وی افزود: متاسفانه شهرک صنعتی در این شهرستان احداث شده اما صنعت مادر وجود ندارد بنابراین باید تدابیری در راستای ایجاد صنعت مادر در این شهرستان اتخاذ شود.

حجت الاسلام سنجری با اشاره به هم مرز بودن شهرستان درمیان با کشور افغانستان و پاکستان گفت: در راستای مقابله با جنگ نرم، احداث مجموعه چند منظوره فرهنگی از مهمترین ضروریات این شهرستان است.

وی تبدیل نمایندگی ها به اداره و تاسیس ادارات جدید و اتمام چند مجتمع آبرسانی، ساخت مدرسه نمونه را از مهمترین در خواست های مردم شهرستان درمیان ذکر کرد.

امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه نیز در این مراسم گفت: حضور فعال مردم درمیان در تمامی صحنه های انقلاب و در خنثی کردن توطئه های دشمنان به روشنی احساس می شود.

مولوی عبداللهی تجهیز بیمارستان شهرستان درمیان را ضروری دانست و افزود: کارخانه سیمان باقران که هفت سال پیش افتتاح شده است 30 هزار سهام دارد و تاکنون 120 میلیارد تومان در آن هزینه شده است.

وی از آغاز عملیات گازرسانی در هفته دولت خبر داد و خواستار تسریع در اجرای این عملیات شد.