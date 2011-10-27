به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور از امروز پنج‌شنبه با شرکت برترین‌های استان‌های مختلف در هشت وزن در قم آغاز می‌شود و قرار است نفرات برتر نیز به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت می شوند.



کشتی‌گیران شرکت‌کننده در پیکارهای قهرمانی رده سنی جوانان کشور شامگاه چهارشنبه چهارم آبان ماه نیز با حضور در سالن کشتی فجر قم، وزن کشی کردند و مسابقات از صبح امروز پنجشنبه پنجم آبان ماه به مدت دو روز در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



با توجه به اینکه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان نیز محسوب می شود، چهره‌های شاخص کشتی فرنگی کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند که 16 نفر آنها را فرنگی کاران قم تشکیل می دهند.



16 فرنگی کار قمی در حالی در این دوره از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور به مصاف حریفان می روند که دلیل ایجاد فرصت این تعداد کشتی گیر قمی میزبانی قم در این دوره از رقابت‌های کشتی فرنگی کشور است.



بدین ترتیب کشتی گیران قمی در قالب دو تیم (الف) و (ب) فرنگی رده سنی جوانان استان قم در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم در سالن شهید حیدریان قم مقابل حریفان خود در وزن های مختلف به میدان می روند.



این در حالی است که در تیم های کشتی (الف) جوانان قم در این مسابقات به ترتیب اوزان مختلف را رامین سلیمانی در وزن 50 کیلوگرم،‌ هادی عموحسینی در وزن 55 کیلوگرم، علیرضا جانقلی در وزن 60 کیلوگرم، مهدی عطارد در وزن 66 کیلوگرم، امیرحسین مولایی در وزن 74 کیلوگرم، علی زینتی رفاه در وزن 84 کیلوگرم، مهدی قسمتی در وزن 96 کیلوگرم و بهزاد حقیقی در وزن 120 کیلوگرم به میدان می روند.



همچنین در تیم کشتی فرنگی (ب) جوانان قم علی آقازاده در وزن 50 کیلوگرم، حسین جعفری در وزن 55 کیلوگرم، محمدعلی حیدری در وزن 60 کیلوگرم، مهرداد صفا در وزن 66 کیلوگرم، بهرام جلالی در وزن 74 کیلوگرم، حسین دلیار در وزن 84 کیلوگرم، یحیی جساس در وزن 96 کیلوگرم و علیرضا سعیدی نوا در وزن 120 کیلوگرم در این دوره از رقابت ها شرکت می‌کنند.



بر اساس اعلام هیئت کشتی استان قم، تیم‌های کشتی فرنگی رده سنی جوانان (الف) و (ب) استان قم به مربیگری روح الله میکائیلی، مهدی میرجمالی و حسن رئوفی و سرپرستی علی جانقلی در پیکارهای قهرمانی جوانان کشور شرکت می کنند.



علاقمندان به کشتی می توانند رقابت های قهرمانی رده سنی جوانان کشور را از صبح امروز پنجشنبه پنجم آبان ماه تا عصر جمعه 6 آبان در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم تماشا کنند.