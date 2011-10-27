به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی ‌نژاد اظهار کرد: این میزان کشت در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال زراعی گذشته 10 درصد افزایش خواهد داشت.



وی با بیان اینکه کشت عمده محصولات پائیزه از اواسط آبان تا آذرماه ادامه خواهد داشت، افزود: این محصولات شامل گندم، جو، کلزا، شبدر، یونجه و دیگر محصولات زراعی است.

مدیر زراعت سازمان به خدمات ارائه شده به کشاورزان استان اشاره کرد و گفت: توزیع 160 هزار تن انواع کودهای شیمیایی 80 هزار تن بذر گواهی شده گندم یک 100 هزار تن سایر بذرهای گواهی شده سموم علف کش و‌ آفت کش علیه عوامل بیماری‌زا و همچنین ارائه تسهیلات بانکی و بیمه بدون محدودیت محصولات زراعی از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از کشاورزان منطقه صورت گرفته است.

قاسمی نژاد با بیان اینکه پیش بینی می شود برای کشت محصولات پائیزه شش میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز باشد؛ یادآور شد: استان خوزستان با تولید یک میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات زراعی مقام نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

