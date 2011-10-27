مصدومیت6 چالدرانی در اثر پس لرزه ها/ 53 واحد آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلیپور صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پس لرزه با قدرت5.4 ریشتر در 63 کیلومتری غرب چالدران به 53 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی بین 10 تا 50 درصد خسارت زده است .

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 60 دستگاه چادر در سالنهای ورزشی این شهرستان بر پا شده و خانواده های آسیب دیده و یا در معرض خطر در آنها اسکان یافته اند .

فرماندار چالدران بیان داشت: نیروهای امدادی این شهرستان همچنان در حال آماده باش بوده تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی اقدامات لازم را به عمل بیاورند .