۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

قلیپور خبر داد:

مصدومیت6 چالدرانی در اثر پس لرزه ها/ 53 واحد آسیب دید

چالدران- خبرگزاری مهر: فرماندار چالدران از مصدوم شدن شش نفر در روستاهای مرزی چالدران در اثر پس لرزه هایی که مرکز آن در استان وان ثبت شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلیپور صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پس لرزه با قدرت5.4 ریشتر در 63 کیلومتری غرب چالدران به 53 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی بین 10 تا 50 درصد خسارت زده است.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 60 دستگاه چادر در سالنهای ورزشی این شهرستان بر پا شده و خانواده های آسیب دیده و یا در معرض خطر در آنها اسکان یافته اند.

فرماندار چالدران بیان داشت: نیروهای امدادی این شهرستان همچنان در حال آماده باش بوده تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

بر اثر زلزله 3/7 ریشتری روز یکشنبه شرق ترکیه شهرستانهای شمالی آذربایجان غربی نیز تکانهای شدیدی خورده که در شهرستان چالدران موجب وارد آمدن خسارات به 150 خانه مسکونی در شهرها و روستاها شد.

