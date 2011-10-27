زائر ایرانی کیف پول پیدا کرده را به صاحبش تحویل داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، یک زائر ایرانی در مکه مکرمه یک کیف پول که دارای یک اسکناس صد دلاری، 283 ریال سعودی ( حدود 92 هزار تومان)، 240 هزار تومان اسکناس رایج کشورمان به همراه یک سیم کارت تلفن همراه بود، پیدا کرد و با پرس‌وجو در نهایت توانست صاحب این کیف پول را پیدا کند و آن را به وی تحویل دهد.

این در حالی است که این روزها سرقت از زائران ایرانی در مکه مکرمه از زائران ایرانی افزایش یافته است. حمید حبیبی تنها رئیس ستاد مکه‌ مکرمه سازمان حج و زیارت از 21 فقره سرقت وجوه نقد زائران ایرانی در داخل و اطراف مسجدالحرام خبر داده و گفته است: در حال حاضر که ازدحام در مکه زیاد است، سرقت وجوه نقد زائران ایرانی در مکه افزایش یافته است.