  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

یک خبر - یک نکته /

زائر ایرانی کیف پول پیدا کرده را به صاحبش تحویل داد

یک زائر ایرانی که کیف پولی به همراه سیم‌کارت در مکه مکرمه پیدا کرده بود، آن را به صاحبش تحول داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، یک زائر ایرانی در مکه مکرمه یک کیف پول که دارای یک اسکناس صد دلاری، 283 ریال سعودی ( حدود 92 هزار تومان)، 240 هزار تومان اسکناس رایج کشورمان به همراه یک سیم کارت تلفن همراه بود، پیدا کرد و با پرس‌وجو در نهایت توانست صاحب این کیف پول را پیدا کند و آن را به وی تحویل دهد.

این در حالی است که این روزها سرقت از زائران ایرانی در مکه مکرمه از زائران ایرانی افزایش یافته است. حمید حبیبی تنها رئیس ستاد مکه‌ مکرمه سازمان حج و زیارت از 21 فقره سرقت وجوه نقد زائران ایرانی در داخل و اطراف مسجدالحرام خبر داده و گفته است: در حال حاضر که ازدحام در مکه زیاد است، سرقت وجوه نقد زائران ایرانی در مکه افزایش یافته است.

کد مطلب 1445025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها