بازگشت ویسی به کنفرانس خبری و صعود صبا

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری بعد از پایان مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس در حالی شاهد حضور عبدالله ویسی بود که این مربی طی هفته گذشته در حرکتی خودجوش به انتقاد از خبرنگاران رسانه‌های قمی پرداخته بود اما گویا با کنار گذاشت کدورت ها با خبرنگاران قمی، قضیه ختم به خیر شده و این مربی بار دیگر در نشست خبری شرکت کرد.



این در حالی بود که ویسی بعد از پایان دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز که خبرنگاران رسانه های مختلف منتظر حضور وی بودند اعلام کرده بود که دیگر در نشست های خبری شرکت نمی کند ولی به این کنفرانس خبری آمد.



هشتمین پیروزی صبای قم با ویسی در دیدارهای رسمی



تیم فوتبال صبای قم هشتمین پیروزی خود با عبدالله ویسی را در دیدارهای رسمی برگزار شده از مردادماه امسال تا کنون را به دست آورد.



صبای قم که در دیدارهای خانگی قبل خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق به کسب سه پیروزی مقابل تیم‌های فوتبال سایپا البرز، ملوان بندر انزلی، شهرداری تبریز و فولاد خوزستان شده بود، با کسب برتری دو بر یک مقابل تیم فوتبال پیام مخابرات فارس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال و همچنین پیروزی در دیدارهای خارج از خانه مقابل

تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهر ری و مس سرچشمه کرمان به هشتمین پیروزی خود در چهار ماه اخیر دست یافت.



این در حالی است که تیم فوتبال صبای قم در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ یازدهم در حال حاضر با کسب هفت پیروزی، یک تساوی و سه باخت 22 امتیازی است و در مکان سوم قرار دارد



صعود صبا به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال



صبای قم به لطف پیروزی دو بر یک در دیدار خانگی مقابل تیم فوتبال پیام مخابرات فارس به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال صعود کرد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری در این دیدار موفق به کسب جواز صعود شدند تا در مرحله یک هشتم نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور با برنده دیدار تیم های شهراری اراک و مس سرچشمه کرمان بازی کنند.



کارت زرد داور به هفت بازیکن صبا و پیام مخابرات فارس



محمد کمانی داور جوان مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس در این مسابقه به هفت بازیکن دو تیم کارت زرد نشان داد.



بازی پر برخورد اما جوانمردانه دو تیم سبب نشد تا داور مسابقه به بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان ندهد و به همین خاطر غلامرضا عنایتی، مرتضی کاشی، مجید هوتن و میلاد نوری از تیم فوتبال صبای قم و سعید نصری، محسن رزم پوش و جوا شهدایی از تیم فوتبال پیام مخابرات فارس با کارت زرد و اخطار دریافتی از داور مسابقه در این دیدار جریمه شدند.