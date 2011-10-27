نمایشگاه "سالنمای خدمت" در قم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه پس از افتتاح این نمایشگاه به همراه حجت‌‌الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام موسی‌پور استاندار قم و جمعی از مدیران استان با حضور در غرفه‌های این نمایشگاه از نزدیک در جریان عملکرد دستگا‌ه‌های اجرایی قرار گرفتند.



نمایشگاه سالنمای خدمت همزمان با سالروز سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم، به منظور تشریح خدمات دستگاههای دولتی در یکسال گذشته و بررسی و تبیین میزان تحقق مصوبات مقام معظم رهبری به قم آغاز به کار کرد.



در این نمایشگاه بیش از 50 دستگاه اداری و اجرایی استان عملکرد خود را در فضایی به مساحت هزار و 115 مترمربع به نمایش گذاشتند.



همچنین در این نمایشگاه دو غرفه ویژه دایر شده که یکی از آنها مربوط به دفتر آمار و اطلاعات استانداری است که به سئوالات بازدیدکنندگان در مورد سرشماری نفوس و مسکن پاسخ داده می‌شود و غرفه دوم مربوط به عکسهای سفر مقام معظم رهبری به قم است که توسط عکاسان قمی گرفته شده است.



قرار است استانداری قم عملکرد دستگاههای اجرایی این استان را مورد ارزیابی قرار دهد و در پایان نمایشگاه از 10 نهاد برتر قدردانی کند.



نمایشگاه سالنمای خدمت از روز پنجشنبه پنجم آبان ماه به مدت 5 روز صبح‌ها از 9 تا 12 و عصرها از 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاههای استان میزبان علاقمندان است.