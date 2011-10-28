زنجان عنوان نخست مسابقات ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو قهرمانی کشور (انتخابی تیم‌ملی) با حضور 216 سانداکار و 404 تالوکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان عصر پنج شنبه در سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم زنجان با کسب هفت مدال طلا، هفت نقره و سه برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تهران الف با به دست آوردن هفت مدال طلا، یک نقره و چهار برنز دوم شد و اصفهان نیز با 4 مدال طلا، دو نقره و دو برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نفرات اول تا سوم این مسابقات در بخش تالو و ساندا به اردوی تیم‌ملی راه می‌یابند تا بعد از پشت سر گذاشتن تمرینات لازم و در صورت قرار گرفتن در لیست نهایی، به مسابقات جهانی ماکائو اعزام شوند.

در بخش ساندا در مجموع 216 ورزشکار در هشت وزن به مصاف هم رفتند که در این بخش تیم زنجان توسط میلاد اجلی و افشین سلیمی به مدال طلا دست یافت و کیوان قره‌سفلو نیز مدال نقره را برای تیم زنجان به ارمغان آورد.

تیم زنجان در بخش تالو موفق شد 14 مدال را برای کاروان ورزشی استان آورد و محمدمهدی رستمخانی، محمد حسینی، امیرحسین سلطانی، محمدرضا قشمی، مهدی محمدی، هادی محمدی و کوروش حیدری توانستند در فرم‌های چیانگ‌شو، چانگ‌چوان، دائوشو، جین‌شو، گوئن‌شو، تای‌چی‌چوان و تای‌چی‌جین، برای زنجان افتخارآفرینی کنند.

در همین راستا مسابقات ووشو قهرمانی کشور (انتخابی تیم‌ملی) در رده سنی بزرگسالان نیز از امروز با حضور 608 ووشوکار در زنجان آغاز شد تا نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی ویتنام مشخص شوند.



