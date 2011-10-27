3 میلیارد ریال جوایز صادراتی به صادر کننده های لرستان پرداخت شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته نیز بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال کمک بلاعوض برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای کنترل کیفی محصولات کشاورزی صادراتی لرستان پرداخت شده است.

وی با اشاره به میزان صدور کارتهای بازرگانی حقیقی و حقوقی در سال گذشته ادامه داد: در سال گذشته بیش از 203 فقره کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی در استان صادر شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: همچنین طی سال گذشته بیش از 720 نفر ساعت آموزش در رابطه با توسعه تجارت خارجی در استان برگزار شده است.

بیرانوند عنوان کرد: در مدت زمان یاد شده هشت نمایشگاه تخصصی و بازرگانی در کشورهای عراق، چین، ایتالیا و روسیه توسط این سازمان برگزار شده است.