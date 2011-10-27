آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در قزوین برگزار شد

مهدی رمضانی در گفتنگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ششمین آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم را در قزوین برگزار کرد.

وی افزود: زمان ثبت نام این آزمون از تاریخ بیست شهریور تا پانزده مهر ماه بود که در نهایت در بخش های حفظ پنج جزء تعداد 82 نفر، 10 جزء تعداد 64 نفر، 20 جزء تعداد42 نفر، 30 جزء تعداد 11 نفر شرکت کردند.

رمضانی افزود: در آزمون حفظ قرآن 199 نفر حضور داشتند و ثبت نام شدگان در آزمون مفاهیم 401 نفر و مسابقه تفسیر سوره مبارکه انفال چهار نفربودند که در مجموع در رشته حفظ و مفاهیم تعداد 604 نفر شرکت داشتند.

معاون فرهگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: همچنین آمار شرکت کنندگان در آزمون حفظ پنج جزء تعداد 68 نفر ، 10 جزء 52 نفر ، 20 جزء 33 نفر و 30 جزء 11 نفر هستند که جمع شرکت کنندگان در آزمون حفظ 159 نفر و جمع شرکت کنندگان در آزمون مفاهیم 268 نفر و مسابقه تفسیر سوره مبارکه انفال شش نفر بودند.

وی تعداد شرکت کنندگان در آزمون حفظ و مفاهیم را 437 نفر اعلام کرد.