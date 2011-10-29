133 هزار نفر عشایر در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند

خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از این تعداد عشاری 46 درصد خانواده عشایری در شهرستان کوهرنگ و مابقی در شهرستان های اردل، لردگان، کیار و فارسان زندگی می کنند اظهار داشت: جمعیت عشایری 17 درصد جمعیت استان را تشکیل داده و این قشر پروتئین مورد نیاز این استان را تامین می کند.

طاهری بیان داشت: عشایر این استان ییلاق را در استان چهارمحال و بختیاری و قشلاق را در استانهای اصفهان، خوزستان و فارس سپری می کنند.

وی با اشاره به اینکه در طی سنوات گذشته صندوق اجتماعی بیمه روستائیان وعشایر تشکیل شده، عنوان کرد: تاکنون چهار هزار و 986 نفر از عشایر این استان عضو این صندوق شده اند.

مدیر کل امور عشایر استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه مزایای این صندوق برای عشایر استان شامل از کار افتادگی، مستمری بازنشستگی و ... است، بیان داشت: عمده مشکلی که در این طرح مشاهده می شود برخوردار نبودن عشایر از بیمه خدمات درمانی است و عشایر استان برای بهره مندی از بیمه خدمات درمانی باید از یک تشکیلات دیگر زیر نظر اداره کل خدمات درمانی از این نوع بیمه برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلاتی در زمینه تحت پوشش قرار نگرفتن کشاورزان وعشایر شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت است که به دلیل اینکه در این شهرها ساکن هستند نمی توانند تحت پوشش این صندوق قرار گیرند، اذعان داشت: چندین سال است که از طرف دولت لایحه عضویت عشایر و کشاورزان ساکن در شهرهای بالای 20 هزار نفر تقدیم مجلس شده ولی اقدامی از طرف مجلس صورت نگرفته و لایحه در مجلس در حال خاک خوردن است.

وی تاکید کرد: در این استانهای عشایر و کشاورزان شهرهای بن، چالشتر، فرخشهر، بلداجی، بروجن، نقنه، اردل و حاشیه شهرهای شهرکرد جز این قشر افراد هستند.

مدیر کل امور عشایر استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه اطلاع رسانی برای تحت پوشش قرارگرفتن عشایر استان باید از طریق رسانه های جمعی به خصوص رادیو صورت گیرد بیان داشت: عشایر باید از مزایای این طرح اطلاع داشته باشند تا بتوانند در این زمینه اقدام کنند.