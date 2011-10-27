به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه با اشاره به اهداف تشکیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: لازمه جهاد اقتصادی داشتن روحیه جهاد گونه، تدین و تقوا، پرهیز از مسایل حاشیه ای و اتحاد و انسجام است.

براندیشه با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ تعاون در جامعه،‌ تاکید کرد: تعاون بحث روز جهان است، زیرا که 20 درصد سهم اقتصاد دنیا از آن تعاونی‌هاست و سه میلیارد نفر از مردم جهان نیازهای خود را از طریق تعاونی ها رفع می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: 15 میلیون نفر در کشور عضو تعاونی ها هستند و وظیفه ما نیز تقویت تعاونی ها و استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای این بخش است.

براندیشه در پایان با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های بخش تعاون در اشتغالزایی استان، گفت: استعدادها و ظرفیت های خوبی برای اشتغالزایی که حساسترین مسئله استان است در این بخش وجود دارد که انشاالله با برنامه ریزی های لازم و استفاده از توان کلیه همکاران می توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

