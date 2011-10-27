نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره «هنر در رسانه» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره بینالمللی «هنر در رسانه» ظهر امروز پنجشنبه 5 آبان با حضور محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه مطبوعات٬ پدرام پاکآئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و نیز مسئولان جشنواره مذکور در ورودی نمایشگاه مطبوعات تهران واقع در سالن شبستان مصلای بزر گ امام خمینی (ره) برگزار شد.
ساسان والیزاده دبیر اجرایی این جشنواره در این مراسم جشنواره هنر در رسانه را گامی در جهت اهمیت دادن به هنرهایی رسانهای مانند عکس٬ کاریکاتور و گرافیک (صفحهآرایی) عنوان کرد و گفت: تمامی این هنرها میتواند خود یک خبر باشند بدون اینکه نیاز داشته باشند به زبانی دیگر ترجمه شوند.
وی همچنین از تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی «هنر در رسانه» در تهران و در سرای روزنامهنگاران ایران خبر داد و تاکید کرد: مراسم پایانی جشنواره بعد از ظهر روز 10 آبان در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات در تالار وحدت برگزار و جوایز آن شامل 3000 یورو برای نفرات اول٬ 2000 یورو برای نفرات دوم و 1000 یورو برای نفرات سوم اهدا خواهد شد.
به گفته والیزاده در این مراسم همچنین یک جایزه ویژه به مبلغ 5000 یورو به اثری با مضمون صلح و عدالت اهدا میشود.
داوود یارحمدی دبیر علمی این جشنواره نیز از پایان کار داوری 1250 اثر ارسالی از 31 کشور در سه بخش جشنواره مذکور خبر داد و گفت: 38 فریم عکس٬ 57 اثر در بخش کاریکاتور و 45 اثر در بخش گرافیک (صفحهآرایی) برگزیده شدهاند که امروز در نمایشگاه مطبوعات به معرض دید عموم گذاشته شدهاند.
به گفته وی پس از پایان نمایشگاه مطبوعات کتابی 352 صفحهای حاوی آثار برگزیده جشنواره «هنر در رسانه» منتشر خواهد شد.
