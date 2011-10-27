به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بعد از گذشت 16 سال حرکتی با برنامه و منظم در راستای رشد و اعتلای مهندسی کشور در حال شکل گیری است که در برنامه‌های میان مدت و بلندمدت نتیجه بخش خواهد بود.

هاشمی با انتقاد از عدم رعایت قانون و مقررات در بخش ساخت و ساز و احداث ساختمان، افزود: عدم رعایت قانون از مهمترین مشکلات سازمان نظام مهندسی کشور است که موجب شده معماری و شهرسازی آن طور که در قانون مصوب شده رعایت نشود.

صنعت ساختمان سرمایه ای ملی و مادی در کشور است

وی از صنعت ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی و مادی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری نادرست از این صنعت در کشور موجب شده تا عمر ساختمان‌ها علی رغم پیشرفت‌های بسیار، نزدیک به یک سوم عمر ساختمان های کشورهای دیگر باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی به عنوان محوری‌ ترین تشکل تخصصی غیردولتی در ساختمان عهده دار نظارت بر اجرای مقررات ساختمان در کشور است که در 10 بند فعالیتهای خود را دنبال می‌کند.

هاشمی با انتقاد از عدم رعایت قانون ساخت و ساز در دستگاه‌های اجرایی در برخی استان‌ها، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی به عنوان مدعی العموم پیگیری اجرای این قانون از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به بحث نظام‌مند کردن صدور خدمات فنی و مهندسی، افزود: با تعیین کمیته‌ای در این بخش گردش کاری به رئیس جمهور ارائه و هماهنگی لازم با هفت وزارت خانه صورت پذیرفته است.

85 درصد پروژه‌های مسکن مهر کشور از نظر فنی و مهندسی شرایط مطلوبی دارند

وی ضمن تأیید فعالیتهای صورت گرفته در بخش مسکن مهر بر تقویت این بخش تأکید کرد و اظهار داشت: بیش از 85 درصد از پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور از نظر فنی و مهندسی و مکان یابی شرایط مطلوبی را دارا هستند.

وی بهبود اساسی وضعیت مسکن در کشور را حاصل پروژه‌های مسکن مهر بیان کرد و افزود: با ورود تخصصی بخش خصوصی به این عرصه می‌توان سرمایه‌های مورد نیاز در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی را بیش از پیش به گردش درآورد

هاشمی از اشتغال، مسکن و هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان سه موضوع مهم کشور یاد کرد و گفت: این سه اصل تأثیر مستقیمی بر نحوه عملکرد نظام مهندسی خواهند داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی بخش قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده و در توسعه و روند رو به رشد اشتغال تأثیرگذار است.

فروش تراکم در شهرها عامل اصلی در تخریب شهرها است

وی فروش تراکم در شهرها را عامل اصلی در تخریب شهرها دانست و افزود: بر اساس قانون، شهرداریها باید دارای یک بودجه پایدار باشند اما متأسفانه عدم تصمیم‌گیری برای این موضوع باعث شده تا بخش اصلی درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم تأمین شود.

هاشمی از مصرف 60 درصدی سوخت در بخش ساختمان خبر داد و اظهار داشت: به دلیل رعایت نکردن استاندارد ساخت و ساز در ساختمانها بخش قابل توجهی از این انرژی هدر می‌رود که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی در این بخش است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به گودبرداری‌های غیرمجاز در شهرها عنوان کرد: شهرداری بر اساس گزارش ناظران موظف به توقف کار یا لحاظ ایمنی در کار است.

وی صنعتی سازی در ساخت و ساز را به عنوان راهی برای حل مشکلات در بخش ساخت و ساز بیان کرد و افزود: این روش علاوه بر افزایش کیفیت، هزینه‌های ساخت و ساز را کاهش می‌دهد.

اولویت مسکن مهر باید به بافت فرسوده اختصاص یابد

هاشمی با تأکید بر توجه ویژه به بخش بافت فرسوده در شهرها گفت: اولویت مسکن مهر باید به بافت فرسوده اختصاص یابد تا نوسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی نیز اجرایی شود.

وی با اشاره به شناسایی 820 هکتار بافت فرسوده در شهر همدان افزود: متقاضیان از تسهیلات لازم برای نوسازی بافت‌های فرسوده بهره‌مند می شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رعایت معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی را از محورهای اصلی سازمان و از تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: بر این اساس کمیسیون‌های معماری و شهرسازی فعال شد.

وی همچنین وضعیت سازمان نظام مهندسی استان همدان را در مقایسه با سایر استان‌ها مطلوب ارزیابی کرد.