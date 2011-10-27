به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا یازرلو گفت: وظیفه و ماموریت اصلی آموزش و پرورش، تربیت دانشآموزان در تراز جمهوری اسلامی ایران است و آموزش پیشگیری از اعتیاد و مهارتهای زندگی در مدارس جزء این وظیفه محسوب میشود.
وی افزود: آموزش مهارتهای ادراکی، اجتماعی، فردی و زندگی به دانشآموزان برای توانمندسازی آنان در جامعه صورت میگیرد.
یازرلو ادامه داد: وقتی دانشآموز مهارتهای زندگی همچون خودکنترلی، خودتصمیمگیری، اعتماد بهنفس، نهگفتن و حل مساله را به خوبی آموزش ببیند دانش و آگاهی لازم را برای "نهگفتن" به رفتارهای پرخطر به دست میآورد و این زیباترین و برجستهترین تجلی در بحث پیشگیری از اعتیاد و موادمخدر به دانشآموزان است.
