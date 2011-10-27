۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

عملیات اجرایی ساخت سازمان نظام مهندسی همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی ساختمان سازمان مهندسی همدان با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان همدان در آیین کلنگ زنی ساختمان جدید نظام مهندسی همدان گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع ساخته می شود.

بهزاد محمدی اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث ساختمان سازمان نظام مهندسی همدان 30 میلیارد ریال است.

محمدی گفت: این ساختمان با زیربنای چهار هزار و 500 متربع در مدت دو سال احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی همدان با توجه به غیرانتفاعی بودن، نیازمند کمک‌های سایر دستگاه‌هاست تا هر چه سریعتر این ساختمان به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همچنین از نظارت بر 23 هزار واحد مسکن مهر در استان همدان خبر داد و گفت: این واحدهای مسکونی توسط مهندسان این سازمان نظارت می شوند.

محمدی گفت: ناظران سازمان نظام مهندسی استان در رشته‌های معماری برق و تکنسین ساختمان عملکرد مطلوبی دارند.

