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۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

اعزام سه مصدوم حادثه آتش سوزی خوابگاه دانش آموزی چابهار به زاهدان

سه مصدوم حادثه آتش سوزی خوابگاه دانش آموزی چابهار به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صابری" سرپرست بیمارستان امام علی (ع) چابهار در این باره گفت: "فرشید درزاده" با 80 درصد، "برهان الدین بلیده" با 60 درصد و "جمال رئیسی" با 35 درصد سوختگی از سوی مرکز فوریت‌های پزشکی چابهار به بیمارستان امام علی این شهرستان منتقل شدند.

وی بیان کرد: ویزیت، مشاوره جراحی و اقدامات درمانی اولیه برای این مصدومان انجام شد و با رضایت همراهان بیماران، به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان اعزام شدند.

صبح روز چهارشنبه هفته جاری، خوابگاه دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه بین المللی علوم دریانوردی چابهار دچار آتش سوزی شد که طی آن دو دانش آموز کشته و سه نفر دیگر به شدت آسیب دیدند.

کد مطلب 1445093

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