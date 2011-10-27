به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سومین دعای کمیل زائران ایرانی در مکه مکرمه در جوار بیت الله الحرام در بعثه مقام معظم رهبری برگزار میشود. همچنین دومین دعای کمیل در بین الحرمین در مدینه منوره امشب برگزار خواهد شد.
در این مراسم روحانی حجاج ایرانی در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا میپردازند.
جمعه شب گذشته دعای کمیل 26 هزار نفری حجاج ایرانی در حالی در بینالحرین مدینه منوره طنینانداز شد که پلیس عربستان سعودی شاهد نظم و انضباط خاص ایرانیانی بود که در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداختند.
