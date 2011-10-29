ارائه پیشنهاد بسیج سازندگی به رئیس جمهور در اجرای برنامه پنجم

سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی این سازمان در کمک به برنامه های بلندمدت دولت گفت: سازمان بسیج سازندگی با تمرین موفقی که در 5 سال گذشته در تعامل با دولت داشت و توانست با همکاری آموزش و پرورش، 51 هزار مدرسه را زیباسازی، مرمت و بازسازی کند.

وی افزود: در جمع بندی های قاطع در فضای مطالبات راهبردی به این نتیجه رسیدیم که دولت به دلیل اینکه تعداد زیادی پروژه های پر تیراژ کوچک و زودبازده در نقاط دور کشور دارد، اداره کردن این پروژه ها با آسیب و مشکلات زیادی برای آنها همراه است، همچنین مدیریت دولت را از راهبردها به جزئیات منتقل می کند، لذا تصمیم گرفتیم پیشنهادی در برنامه پنجم به دولت بدهیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: پیشنهاد ما در برنامه پنجم توسعه این بود که با تمرین موفق بسیج سازندگی در عرصه عمرانی، پروژه های پر تیراژ عام المنفعه در همه دستگاه ها طی موافقت نامه هایی بر اساس قانون مصوب مجلس و آیین نامه بسیج سازندگی در اختیار این نهاد قرار بگیرد.

خراسانی با تأکید بر اینکه بسیج سازندگی قول داد مسئولیت فنی و مالی این پروژه ها را پذیرفته و آن را بر اساس موافقت نامه هایی که قائم مقام دستگاه های مربوطه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارند، مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم دولت باید به کارهای راهبردی همانند ساخت نیروگاه ها اتوبان، شهرسازی، و کارهای کلان که نیاز کشور است بپردازد و دیگر بخش ها را به بسیج سازندگی واگذار کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: واگذاری امور به بسیج سازندگی موجب می شود تا اداره دولت سهل و روان شود و از سوی دیگر مدیرانی که در دولت مسئولیت می پذیرند، بتوانند بهتر فضا را مدیریت و هدایت کنند.

خراسانی در خصوص استقبال دستگاه های اجرایی از طرح بسیج سازندگی گفت: برخی دستگاه ها به صورت جزیره ای از این امر استقبال کردند، برخی دیگر نیز در حال اعتماد سازی و بررسی عمده موضوع هستند.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: این پیشنهاد به صورت مکتوب به دولت و شخص رئیس جمهور منتقل شده است.