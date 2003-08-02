فرانسه هرگز براي موجه نشان دادن اشغالگري آمريكا نيرو به عراق اعزام نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ميشل كازا سفير فرانسه در گفتگويي با روزنامه الدستور چاپ امان گفت : فرانسه هرگز نيروي نظامي به عراق اعزام نخواهد كرد .

كازا تصريح كرد: فرانسه هرگز تمايل ندارد كه با اعزام نيروي نظامي به عراق ، به تعداد نظاميان اشغالگر درعراق افزوده شود زيرا اين راه حل نيست اگر ما هم نيرو اعزام كنيم با همان مشكلات كه آمريكايي ها با آن مواجه شده اند در آينده روبرو خواهيم شد.

وي تنها راه را نقش محوري سازمان ملل متحد وتشكيل يك دولت فراگير متشكل از همه گروههاي عراقي تحت نظارت سازمان ملل متحد خواند و با نظارت نيروهاي اشغالگر در اين مساله مخالفت كرد.

كازا در مورد اعزام نيروي نظامي از سوي اين كشور به عراق گفت : همانطور كه اقاي دويلپن وزير امور خارجه گفت ما مي خواهيم سيستم اشغالگري بيگانه در عراق به سيستم قانوني تحت نظارت سازمان ملل متحد تبديل شود.

وي تصريح كرد از نظر فرانسه حضور نظاميان آمريكايي و نيروهاي ائتلاف در عراق ، اشغالگري و محكوم است .

سفير فرانسه حضور نظاميان اشغالگر در عراق را باعث پيچيده تر شدن اوضاع اين كشور عنوان كرد.

سفير فرانسه از تهديدهاي آمريكا بر ضد كشورهاي سوريه و ايران انتقاد كرد و آن را راه حل مناسبي براي حل مشكلات آمريكا ندانست .

گفتني است مقامات آمريكايي براي فرار از بحران در عراق و كاستن از حملات پياپي مقاومت عراق بر ضد نظاميان خود و نگراني از روند صعودي تلفات آنها در اين كشور ، فشارهاي زيادي بر كشورهاي ديگر براي اعزام نيروي نظامي از سوي آن كشورها به عراق اعمال كرده است.

اين در حالي است كه بسياري از كشور هاي جهان از جمله فرانسه ، آلمان ، بلژيك ، هند ، پاكستان با درخواست آمريكا مخالفت كرده اند.

جرج بوش رييس جمهوري آمريكا تصميم گرفته است براي فرار از بحران در عراق ، نيروهاي كشور هاي ديگر را جايگزين نظاميان خود كند