رفع تصرف 2 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر پنجشنبه در جلسه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان‌ و ‌بلوچستان اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی این شورا یک هزار و 457 هکتار از اراضی که توسط عده ای زمین خوار تصرف شده بود باز پس گرفته شد.

وی گفت: همچنین از 639 هکتار از اراضی و منابع طبیعی این استان رفع تصرف شد.

وی افزود: پیگیری سنددار شدن 98.5 درصد از اراضی منابع طبیعی این استان نیز از دیگر دستاوردهای شورای حفاظت از منابع طبیعی سیستان و بلوچستان است.

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: این اراضی به تصرف دولت درآمده و مالکیت آنها به عهده دولت است.

وی گفت: این موضوع می تواند نقش مهمی در پیشگیری از تصرف اراضی منابع طبیعی از سوی زمین خواران داشته باشد.

حمیدی افزود: امیدواریم هر چه سریع تر اراضی مسکن و شهرسازی و شهرداری ها از افراد فرصت طلب باز پس گرفته شود.

وی گفت: برای تحقق این امر نیازمند تلاش مضاعف اعضای شورای حفاظت از منابع طبیعی استان هستیم.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: بیش از 700 ‌مسجد تشیع و تسنن در شهرستان زاهدان وجود دارد که از این تعداد 108 مورد فاقد سند مالکیت هستند.

حجت‌ الاسلام منصور هاشمی گفت: باید مسئولان شهرداری، ثبت اسناد و دادگستری هرچه سریعتر نسبت به این امر خطیر اقدام کنند تا احتمال هرگونه تصرف و عواقب آن از بین برود.

وی با اشاره به پراکندگی قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان افزود: اخذ مجوز برای ساخت مسجد در هر کجای استان، منوط به تاییدیه کمیسیونی متشکل از دبیرخانه نهاد مقام معظم رهبری، امور اهل سنت متشکل از نمایندگانی از دادگستری، نیروی انتظامی، فرمانداری، اطلاعات و اوقاف استان است.