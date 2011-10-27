داشتن چشم انداز در مدیریت شهری خواسته دیرینه در قم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز استقرار نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در شهرداری قم که با حضور حجت الاسلام بنایی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و دلبری شهردار قم در مجتمع وتوس برگزار شد، با بیان این که در حال حاضر قدرت دولت ها و کشورها به برنامه ریزی است، تصریح کرد: داشتن برنامه و چشم انداز و التزام به آن باعث قدرت و نداشتن آن موجب ضعف می شود.



وی با تاکید بر این که پیش بردن کارها بر اساس برنامه پیشرفت را تصاعدی می کند، بیان داشت: ما نیز در مجموعه شهرداری باید بر اساس برنامه و طرح راهبردی حرکت و مشخص کنیم که در حال حاضر در کجا قرار داریم و باید به کجا برسیم.



آتش زر با بیان این که اگر طرح تفصیلی و یا هر طرحی بر اساس سند بالادستی و کمی دقت تدوین شود، می تواند عملیاتی گردد، یادآور شد: ما نباید طرحی را تهیه کنیم که بعد از گذشت 10 سال تنها 5 درصد پیشرفت داشته باشد بلکه باید طرحی را تدوین نمائیم که بعد از این مدت اگر 90 درصد پیشرفت داشت دعوا بر سر آن باشد که اگر کمی بیشتر کار می شد به پیشرفت 95 تا 100 درصدی می رسیدیم.



امروز شهرداری قم به داشتن یک برنامه حساب شده واقف است



وی در ادامه اظهار داشت: الحمدالله در شهرداری قم نیز این فرهنگ ایجاد شده و مدیران به این امر واقف شدند که باید برنامه حساب شده، بلند مدت و در مسیر سند چشم انداز کشور داشت و بر اساس آن حرکت کرد و این باعث خوشحالی است.



داشتن چشم انداز در شهرداری خواسته دیرینه شورای شهر قم بود



رئیس شورای اسلامی با اشاره به این که این خواسته دیرینه شورای اسلامی شهر قم بوده است، یادآور شد: از همان دور اول اعضای شورای شهر طالب این امر بودند که البته بی توفیق هم نبود اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.



وی افزود: ما همیشه از کارهای بدون برنامه و پیش بینی نشده که در شهرداری اتفاق می‌افتد رنج می‌بریم چون در مجموعه شهرداری‌ها هر کسی که سکان را به دست می گیرد به انجام یک سری کارهای روبنایی روی می‌آورد البته این مسئله به دلیل اهتمامی که شورا داشت و این که کارها بر اساس بودجه بود کمتر اتفاق افتاده است.



آتش زر اضافه کرد: مدیریت واحد شهری حلال مشکلات شهر است اما لازمه آن مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت این مدیریت یکپارچه مدیریت هماهنگ در مجموعه شهرداری است.