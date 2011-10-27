به گزارش خبرگزاری مهر، علی دولتشاه در فرودگاه خرم آباد به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: هفت سال از تاسیس فدراسیون جهانی ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای می‌گذرد و در حال حاضر 80 کشور جهان در 5 قاره عضو آن هستند.

وی افزود: ‌افتخار ما این است که این ورزش از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر منتقل شده و امروز ایران به عنوان سکان‌دار این رشته در جهان مطرح است.

دولتشاه ابراز امیدواری کرد که با همت مردم لرستان بتوان به جایگاه شایسته در ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی برای استان دست یافت.

مشاور عالی فدراسیون جهانی ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای با بیان اینکه استان لرستان ورزشکاران لایقی برای حضور در عرصه‌های مدیریتی ورزش جهان دارد، تصریح کرد: امیدواریم این فرصتی که برای من به عنوان یک لرستانی در فدراسیون جهانی ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای فراهم شده در سایر فدراسیون‌های جهانی نیز برای دیگر ورزشکاران استان فراهم شود.

بنابر این گزارش این ورزشکار لرستانی با همراهی محمدرضا ملکشاهی راد، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با یک پرواز اختصاصی وارد فرودگاه خرم آباد شد و مورد استقبال جمعی از پیشکسوتان ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای و مردم قرار گرفت.

در استقبال از مشاور عالی فدراسیون جهانی ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای طنین ضرب و نوای مرشد در لابی فرودگاه خرم آباد طنین انداز شد.