به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی دانش و آغاز عملیات اجرایی احداث فاز نخست ساختمان‌های آموزشی پردیس قم دانشگاه تهران ظهر پنج شنبه با حضور دکتر علی لاریجانی، استاندار قم و جمعی از استادان دانشگاه در قم انجام شد.



فاز نخست ساختمان‌های آموزشی پردیس قم دانشگاه تهران با زیر بنای 6 هزار و 500 متر مربع با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال از منابع دولتی به مدت 24 ماه احداث خواهد شد.



خوابگاه دانشجویی پسرانه دانش نیز امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که دارای 71 اتاق با ظرفیت اسمی 250 نفر است که متراژ این خوابگاه سه هزار و 350 متر مربع است که در چهار طبقه بنا شده است.



اعتبار ساخت این خوابگاه 18 میلیارد ریال است و زمان شروع ساخت آن فروردین 88 و اتمام ساخت این خوابگاه مهر سال جاری است که در مدت 20 ماه ساخته شده است.



این خوابگاه دارای یک سالن آرایشگاه، دو دستگاه پله فرار، سایت کامپیوتر، نمازخانه و در هر طبقه یک اتاق مطالعه است.



گفتنی است در این مراسم لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه پردیس قم نیز سخنرانی کردند.

