پست برق 230 کیلوولت دریا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پست برق 63/230 کیلوولت دریا ظهر پنجشنبه با حضور محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و حسن کهوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان در بندرعباس به بهره برداری رسید.

احداث این پست برق از سال 88 آغاز و برای احداث آن 40 میلیارد تومان هزینه شد.

این پست برق یکی از پستهای برق مدرن کشور محسوب می شود و کلیه سیستمهای آن به صورت دیجیتالی کار می کنند.

در گذشته تنها دو پست برق 230 کیلوولتی در بندرعباس وجود داشت و با افتتاح این پست ظرفیت تولید برق در بندرعباس افزایش یافت.