طراحي لباس ملي نياز به تدوين قانون ندارد

منيره نوبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در گذشته طراحي لباس ملي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و مدتي نيزبر روي آن در شوراي فرهنگ عمومي كارشد اما مدت طولاني است كه اين طرح مسكوت مانده است.

وي افزود: از زماني كه اين طرح از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي مطرح شد ، كميسيون فرهنگي مجلس از مركز پژوهشها خواست كه تحقيقات روي طرح لباس ملي را آغاز كند و از همان زمان نيز در دستور كار شوراي فرهنگ عمومي قرار گرفت و اين شورا با توجه به مطالعات گذشته و حال مشغول كاركارشناسي برروي اين طرح هستند.

وي با اشاره به اينكه مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده هر چه سريعتر تا پايان سال طرح لباس ملي را ارايه خواهد كرد، اظهار داشت: با توجه به اينكه اين موضوع كاملا فرهنگي و جزئي از هويت تاريخي و فرهنگي ملت ما است ونياز به تصويب قانون ندارد، بنابراين مركز پژوهشهاي مجلس نبايد درطراحي لباس ملي عجله و شتاب كند بلكه بايد پس از انجام كاركارشناسي دقيق و پيگيري گسترده در اين زمينه صورت گيرد.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: طراحي لباس ملي از موضوعاتي است كه ابتدا بايد را شوراي انقلاب فرهنگي طرحش را ارايه دهد و سپس شايد براي عملياتي شدن و اجراي آن نياز به تدوين قانون و ضابطه اي وجود داشته باشد در اين صورت بايداين امر در كميسيون فرهنگي ومركز پژوهشها دنبال شود.