سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی متخصص بهداشت عمومی و سلامت جامعه و دبیر اجرایی سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی با اعلام این مطلب گفت: نظر به اهمیت چاقی و گسترش رو به توسعه آن به همراه عوارض و خطراتی که چاقی می تواند برای کل جامعه ایجاد کند انجمن پیشگیری و درمان چاقی تصمیم به برگزاری سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی گرفته است.

وی افزود: محورهای این کنگره شامل علوم پایه در زمینه پیشگیری در درمان چاقی، اپیدمیولوژی، تغذیه، فعالیت بدنی، جنبه های روان شناختی، پیشگیری از چاقی، درمان های چاقی اعم از دارویی و جراحی، عوارض چاقی، مولفه های اجتماعی مرتبط با چاقی، چاقی و کیفیت زندگی، چاقی و ارتقا سلامت عمومی و سیاست گذاری کلان نظام سلامت، چاقی، تجارت و سوء درمان است.

به گفته هاشمی به طور کلی سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی جنبه های مختلف مرتبط با چاقی را مودر بررسی قرار داده و آخرین دستاوردهای علمی را عرضه می کند.

دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران با بیان این که در طی برگزاری کنگره چندین سخنرانی جامع توسط اساتید برجسته کشور انجام خواهد شد،تصریح کرد: در حاشیه برگزاری کنگره چندین سمپوزیوم با موضوعات چاقی کودکان، مسائل آموزشی در پیشگیری از چاقی و انگیزه برای درمان چاقی، نکات جراحی در چاقی و ارتباط تغذیه با چاقی برگزار خواهد شد.

به گفته وی دو کارگاه فعالیت بدنی و رژیم درمانی نیز در طول برگزاری کنگره برای علاقمندان بر پا می شود.

هاشمی بیان کرد: شرکت در این کنگره برای متخصصان غدد، تغذیه، پزشکان عمومی، داخلی، کودکان، بیهوشی، آسیب، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، جراحی و روانپزشکی دارای 12 امتیاز بازآموزی است