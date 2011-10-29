تصفیه خانه شهرک صنعتی زاهدان 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبلغ اولیه قرار داد با پیمانکار 10 میلیارد ریال بوده که تاکنون پنج میلیارد و 800 میلیون ریال از آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: اجرای این طرح برای 25 نفر ایجاد اشتغال کرده است.

یعقوبی افزود: این تصفیه خانه بتونی از نوع بیولوژیک بوده که قادر است روزانه 400 متر مکعب فاضلاب را تصفیه کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: پساب تصفیه شده در مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر این از لجن مازاد نیز برای مصارف کشاورزی از جمله کود می توان استفاده کرد.

وی افزود: این تصفیه خانه پس از بهره برداری 165 واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه را زیر پوشش قرار می دهد.

یعقوبی اظهار داشت: لزوم صیانت از منابع آبهای سطحی و سفره های زیرزمینی و جلوگیری از ورود آلودگی به آنها سبب شد تا ایجاد تصفیه خانه در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

وی گفت: عملیات اجرایی این تصفیه خانه از مهر ماه سال 1389 آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

یعقوبی افزود: ‌هم اکنون دو تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کنارک و زابل مستقر است و عملیات اجرایی تصفیه خانه های شهرکهای صنعتی زاهدان و ایرانشهر نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: علاوه بر این کار طراحی سه تصفیه خانه دیگر در نواحی صنعتی نگور، ‌زهک و پسابندر نیز انجام شده است.

طراحی و اجرای تصفیه خانه شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری در دیماه سال 87 به سیستان و بلوچستان بوده است.