  1. استانها
  2. کردستان
۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

شب گذشته/

جاده های کردستان پنج کشته و زخمی گرفت

جاده های کردستان پنج کشته و زخمی گرفت

سنندج - خبرگزاری مهر: در پنج کیلومتری فرودگاه سنندج پس از برخورد سه دستگاه خودرو با یکدیگر دو نفر کشته و سه نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب و در اثر بی احتیاطی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در هنگام سبقت به دلیل سرعت غیر مجاز از مسیر خود منحرف شده و به یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد کرد که این حادثه باعث انحراف پراید و برخورد آن با یک دستگاه کامیون می شود.

پس از برخورد خودروی سواری پراید با کامیون 10 تنی بر اثر شدت ضربه دو نفر از سرنشینان خودروی مذکور در دم جان باخته و سه نفر دیگر نیز توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان به بیمارستان منتقل شدند.

با توجه به حضور به موقع نیروهای امداد در محل حادثه سه نفر از افراد زخمی به مراکز درمانی سنندج منتقل شده و گفته می شود وضعیت عمومی یکی از افراد زخمی در این حادثه وخیم است.

کد مطلب 1445168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها