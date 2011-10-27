جاده های کردستان پنج کشته و زخمی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب و در اثر بی احتیاطی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در هنگام سبقت به دلیل سرعت غیر مجاز از مسیر خود منحرف شده و به یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد کرد که این حادثه باعث انحراف پراید و برخورد آن با یک دستگاه کامیون می شود.

پس از برخورد خودروی سواری پراید با کامیون 10 تنی بر اثر شدت ضربه دو نفر از سرنشینان خودروی مذکور در دم جان باخته و سه نفر دیگر نیز توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان به بیمارستان منتقل شدند.

با توجه به حضور به موقع نیروهای امداد در محل حادثه سه نفر از افراد زخمی به مراکز درمانی سنندج منتقل شده و گفته می شود وضعیت عمومی یکی از افراد زخمی در این حادثه وخیم است.