افزایش نظارت بر مدارس در کردستان/81 مجتمع آموزشی شهری فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی ظهر پنجشنبه در نشست آموزشی و توجیهی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری استان کردستان افزود: با توجه به اینکه تعداد مدارس موجود در سطح استان زیاد بوده کنترل و نظارت بر فعالیت های مدارس کافی نبود و هیچ مدیر و معلمی به خاطر کم کاری مورد مواخذه قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در راستای طرح تحول بنیادین سیستم آموزشی کشور به سوی راه اندازی مجتمع های آموزشی شهری سوق داده شد تا عملا با تجمیع مدارس و تشکیل مدیریت های واحد بتواند فعالیت های مدارس را به خوبی تحت کنترل خود در آورده و نقاط ضعف مدیران و معلمان را شناسایی و بهبود بخشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: آموزش و پرورش استان کردستان در اولین سال راه اندازی مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری 81 مجتمع را افتتاح و 301 مدرسه را در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح استان تحت پوشش خود قرار داد.

محدی به اهداف راه اندازی این مجتمع های آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس با استمرار و توالی فعالیت های آموزشی و پرورشی، فراهم آوردن زمینه شناخت کامل دانش آموزان در طولانی مدت و ایجاد هماهنگی و همسویی فزون تر در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی از مهمترین اهداف راه اندازی مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری است.

وی یادآور شد: ارتقای شرایط کاری و صلاحیت حرفه ای معلمان، تبادل تجربیات و افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ کار گروهی معلمان، استمرار مدیریت و یکپارچگی در مدیریت مدارس و تسهیل در امر نظارت و هدایت فعالیت های آموزشی و پرورشی از دیگر اهداف راه اندازی این مجتمع ها است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان همچنین از شناخت دقیق خانواده ها و تقویت نقش خانواده ها و مدرسه در فرآیند تربیت دانش آموزان و افزایش اقتدار و هویت مدرسه و ارتقای نقش آن به عنوان کانون تربیتی محله در سطح محلی و منطقه ایی را دیگر اهداف راه اندازی مجتمع های آموزشی و پرورشی عنوان کرد.



در حاشیه:

یکی از نکات جالب توجه در برگزاری برنامه ها و نشست های کاری در استان کردستان که در تمامی سازمان ها دیده می شود عدم شروع برنامه در ساعت مقرر و نبود نظم و انضباط در این بخش است که به نظر می رسد برای سازمان متولی حوزه تعلیم و تربیت باید این مهم بیش از سایر سازمانها مورد توجه قرار گیرد و برنامه های کاری بر اساس اعلام قبلی و در ساعت مقرر آغاز شود.

