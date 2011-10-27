۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

شنبه؛

بروجردی ابعاد پیروزی اسلامگرایان در تونس را بررسی می کند

نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص تحولات اخیر تونس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شنبه 7 آبان ماه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در خصوص تحولات اخیر در کشورهای تونس و لیبی سخنرانی خواهد کرد.

وی در این نشست به تبیین ابعاد پیروزی اسلامگرایان در تونس و کشته شدن قذافی در لیبی خواهد پرداخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در این نشست به تبیین تحولات آینده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد پرداخت.

این نشست از ساعت 18 روز شنبه 7 آبان در محل دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود.

