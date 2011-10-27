بروجردی ابعاد پیروزی اسلامگرایان در تونس را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شنبه 7 آبان ماه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در خصوص تحولات اخیر در کشورهای تونس و لیبی سخنرانی خواهد کرد.

وی در این نشست به تبیین ابعاد پیروزی اسلامگرایان در تونس و کشته شدن قذافی در لیبی خواهد پرداخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در این نشست به تبیین تحولات آینده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد پرداخت.

این نشست از ساعت 18 روز شنبه 7 آبان در محل دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود.