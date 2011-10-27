30 روستای خراسان شمالی تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری عصر پنج شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران ،اظهار داشت: روستای کلاته فتح الله به عنوان پایلوت استان توسط موسسه خیریه نائب الزهرا تحت پوشش قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: ستاد توانمند سازی با جمع آوری کمک های مردمی، تلاش می کند تا وضعیت زیستی مردم مناطق محروم را برطرف کند.

ستاری تعداد خانوار های نیازمند تحت پوشش ستاد ساماندهی کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور را 70 هزار خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد هستند که 70 هزار از آنان در شرایط ناهنجار زیستی قرار دارند.

وی افزود: 15 موسسه خیریه به نمایندگی از 750 موسسه خیریه در کشور عضو ستاد توانمندی کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که مسئولیت توانمندی سازی این خانوار را بر عهده دارند.

وی تعداد کل اعضای موسسات خیریه را که در قالب مجامع حامیان سلامت خانواده( محسنین) ساماندهی شده اند 20 میلیون نفر عنوان کرد.

ستاری در ادامه از کاهش 30 درصدی محرومیت از طریق کمک های مردمی در کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون 30 درصد از منابع مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) از طریق کمک های مردمی تامین می شود.

وی افزود: در سال گذشته 475 میلیارد تومان از طریق کمک های مردمی جمع آوری شد که پیش بینی می شود این رقم به هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یابد.

وی یاد آور شد: از ابتدای سال جاری نیز تاکنون 350 میلیون تومان جمع آوری شده است.

ستاری همچنین گفت: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه 75 درصد از منابع مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) از طریق کمک های مردمی تامین شود.

این مسئول به مشارکتهای مردمی در کمک به مردم قحطی زده سومالی نیز اشاره کرد و گفت: مردم نیکوکار کشورمان تاکنون 14 میلیارد تومان به مردم سومالی کمک کرده اند.