به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن احمدی شاه بختی ظهر پنجشنبه در نشست تبیین دستاوردهای سفر هیئت حوزوی به روسیه در قم گفت: معاونت بین الملل حوزه علمیه از یک سال و نیم قبل ایجاد شده است و انتقال مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت (ع) به جهان از رسالت‌های اصلی آن است.



حوزه نیازمند نگاه بین المللی است



وی تاکیدکرد: حوزه برای ادای رسالت جهانی خود باید با نیازهای خارج کشور آشنا باشد.



احمدی نیاز‌شناسی، امکان سنجی و ظرفیت‌شناسی برون مرز‌ها و از سوی دیگر آماده سازی و ایجاد رویکرد بین المللی در

حوزه برای ادای این رسالت لازم و ضروری است.



وی اظهار داشت: تاکنون حرکتهای منسجم و هماهنگی برای این کار در حوزه وجود نداشته است اما با شکل گیری معاونت بین الملل حرکت در این مسیر آغاز شده است.



احمدی اضافه کرد: برای ایجاد نگاه و رویکرد بین المللی به حوزه و بروز توانمندیهای حوزویان سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی گروههای حوزوی شکل گرفته است.



وی افزود: استقرار مبلغان توانمند،اعزام مبلغ، بورسیه تحصیلی و... از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.



اهداف سفر



وی با اشاره به سفرهای صورت گرفته به لبنان، سوریه، سریلانکا و... بیان داشت: هدف از انجام این سفر‌ها این است که تعدادی از استادان سطوح عالی حوزه که در حوزه تاثیرگذار هستند به دیگر کشور‌ها سفر و با واقعیات دنیا آشنا شوند و نتایج سفر را در اختیار مراکز تصمیم گیر حوزه از جمله مراجع معظم قرار دهند.



وی افزود: بازدید از دانشگاه علوم اسلامی مسکو، کتابخانه بزرگ لنین، کلیسای اسحاق و مرکز مذهبی ارتدکسان جهان از جمله برنامه‌های چهارروزه این گروه علمی حوزوی بوده است.