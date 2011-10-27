به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن احمدی شاه بختی ظهر پنجشنبه در نشست تبیین دستاوردهای سفر هیئت حوزوی به روسیه در قم گفت: معاونت بین الملل حوزه علمیه از یک سال و نیم قبل ایجاد شده است و انتقال مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت (ع) به جهان از رسالتهای اصلی آن است.
حوزه نیازمند نگاه بین المللی است
وی تاکیدکرد: حوزه برای ادای رسالت جهانی خود باید با نیازهای خارج کشور آشنا باشد.
احمدی نیازشناسی، امکان سنجی و ظرفیتشناسی برون مرزها و از سوی دیگر آماده سازی و ایجاد رویکرد بین المللی در
حوزه برای ادای این رسالت لازم و ضروری است.
وی اظهار داشت: تاکنون حرکتهای منسجم و هماهنگی برای این کار در حوزه وجود نداشته است اما با شکل گیری معاونت بین الملل حرکت در این مسیر آغاز شده است.
احمدی اضافه کرد: برای ایجاد نگاه و رویکرد بین المللی به حوزه و بروز توانمندیهای حوزویان سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی گروههای حوزوی شکل گرفته است.
وی افزود: استقرار مبلغان توانمند،اعزام مبلغ، بورسیه تحصیلی و... از جمله برنامههای در دست اقدام است.
اهداف سفر
وی با اشاره به سفرهای صورت گرفته به لبنان، سوریه، سریلانکا و... بیان داشت: هدف از انجام این سفرها این است که تعدادی از استادان سطوح عالی حوزه که در حوزه تاثیرگذار هستند به دیگر کشورها سفر و با واقعیات دنیا آشنا شوند و نتایج سفر را در اختیار مراکز تصمیم گیر حوزه از جمله مراجع معظم قرار دهند.
وی افزود: بازدید از دانشگاه علوم اسلامی مسکو، کتابخانه بزرگ لنین، کلیسای اسحاق و مرکز مذهبی ارتدکسان جهان از جمله برنامههای چهارروزه این گروه علمی حوزوی بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت بین الملل حوزه علمیه با تاکید بر جایگاه ویژه حوزه در جهان گفت: حوزه برای ادای رسالت جهانی خود باید با نیازهای خارج کشور آشنا باشد.
