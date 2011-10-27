۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

ارتفاعات زنجان سفید پوش شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بخش پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه بارش متناوب باران در استان زنجان تا ظهر روز شنبه ادامه خواهد داشت گفت: با بارش متناوب باران و کاهش نسبی دمای زنجان برخی از نقاط مرتفع استان زنجان با برف سفید پوش شد.

احد یاقموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ورود سامانه بارش‌زا به منطقه شمال‌غرب کشور، شاهد آغاز بارش‌های پاییزی در سطح استان هستیم، به طوری که از صبح روز گذشته شاهد بارش‌های نسبتاً خوب در مناطق مختلف هستیم.
 
وی، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده برای امروز، وضعیت جوی استان غالباً ابری، همراه با وزش باد، بارش متناوب باران و برف در ارتفاعات خواهد بود.
 
یاغموری با اشاره به اینکه روند بارش باران تا اوایل هفته آتی ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: از روز یکشنبه شاهد خروج تدریجی سامانه بارش‌‌زا از آسمان استان خواهیم بود.
 
وی به بارش 11 میلی‌متری باران در روز گذشته در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: امیدواریم روند بارش‌ها در استان همچنان ادامه داشته باشد.
 
