  1. استانها
  2. قم
۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

عرب انصاری خبر داد:

جلوه‌گری مصوبات سفر رهبری در نمایشگاه سالنمای خدمت قم

جلوه‌گری مصوبات سفر رهبری در نمایشگاه سالنمای خدمت قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم در قالب فعالیت نهادهای مختلف در نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای یکساله استان به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی عرب‌انصاری در سخنانی با اشاره به برپایی نمایشگاه عملکرد و دستاودهای یک ساله سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با سالگشت سفر مقام معظم رهبری به قم برگزار شده و در واقع نسیم سفر رهبری به قم است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه جلوه کوچک و مظهری از تصمیمات، مصوبات و بخشی از آثار طرح‌ها و فعالیت‌های است که به برکت سفر معظم‌له در قم جلوه‌گر شده است.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم عنوان داشت: تمام طرح‌هایی که در یک سال گذشته مورد کلنگ‌زنی و افتتاح قرار گرفت، همچنین طرح‌هایی که در دست اقدام است با توجه به ابعاد مختلف اجرایی نمی‌تواند در این نمایشگاه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد.

عرب‌انصاری گفت: برپایی این نمایشگاه نمادسازی از گستردگی حوزه فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی استان مرتبط با سفر مقام معظم رهبری است.

وی ابراز داشت: خوشبختانه مشارکت دستگاه‌ها در اجرای مصوبات سفر رهبری مشهود است و این نمایشگاه جلوه‌ای از شوق و شور، سلیقه، ابتکار، خلاقیت و عزم و اراده آن‌ها است.
کد مطلب 1445220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها