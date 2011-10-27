به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد مهدی عربانصاری در سخنانی با اشاره به برپایی نمایشگاه عملکرد و دستاودهای یک ساله سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با سالگشت سفر مقام معظم رهبری به قم برگزار شده و در واقع نسیم سفر رهبری به قم است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه جلوه کوچک و مظهری از تصمیمات، مصوبات و بخشی از آثار طرحها و فعالیتهای است که به برکت سفر معظمله در قم جلوهگر شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم عنوان داشت: تمام طرحهایی که در یک سال گذشته مورد کلنگزنی و افتتاح قرار گرفت، همچنین طرحهایی که در دست اقدام است با توجه به ابعاد مختلف اجرایی نمیتواند در این نمایشگاه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد.
عربانصاری گفت: برپایی این نمایشگاه نمادسازی از گستردگی حوزه فعالیتهای عمرانی و فرهنگی استان مرتبط با سفر مقام معظم رهبری است.
وی ابراز داشت: خوشبختانه مشارکت دستگاهها در اجرای مصوبات سفر رهبری مشهود است و این نمایشگاه جلوهای از شوق و شور، سلیقه، ابتکار، خلاقیت و عزم و اراده آنها است.
