81 موسسه قرآنی و خانه قرآن روستایی فعالیت می کنند

ناصر جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، موسسات قرآنی مردمی را بازوان اجرایی امور قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی دانست و اظهار داشت: لزوم مردم محوری در امور دینی و اجتناب از ورود مستقیم دستگاه های حاکمه در مسائل عقیدتی و قرآنی مردم، ضرورت توجه به قرآن به عنوان منشور وحدت آفرین در جهت اصلاح همه جانبه اجتماع بر پایه مردم محوری، گستردگی و پایان ناپذیری امکانات مادی و معنوی مردمی و وظیفه مندی قانونی سازمان تبلیغات اسلامی در هدایت و حمایت و نظارت بر فعالیتهای قرآنی تشکل های مردمی از مهمترین اهداف تأسیس این مؤسسات است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری، مجوز برای 25 مؤسسه قرآنی و خانه قرآنی جدید در استان صادر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر 35 مؤسسه قرآنی در سطح استان فعال هستند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان تصریح کرد: از این تعداد مؤسسه قرآنی و خانه های قرآن روستایی فعال در استان، 36 مورد در بندرعباس، 14 مورد در میناب، چهار مورد در رودان، چهار مورد در حاجی آباد، هشت مورد در بستک، سه مورد در قشم، سه خانه قرآن روستایی در بشاگرد، دو مورد بندرلنگه، یک خانه قرآن روستایی در پارسیان، دو خانه قرآن روستایی در بندرخمیر ، یک مؤسسه قرآنی جاسک، چهار مورد در سیریک فعالیت می کنند.