سازمان رسمی کارآمدی لازم ندارد/شبکه های غیررسمی در محیط اداری

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان شیراز با اشاره به سه دسته آسیب در جامعه گفت: اولین دسته آسیبهای ساختاری است که باید گفت آسیبهایی ساختاری آن دسته از آسیبهایی هستند که ریشه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره دارند.

وی ادامه داد: اگرچه بعد از گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب در بخش امنیتی، سیاسی و نظامی نظام مقتدرترین دوران خود را طی می کند اما از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جایگاه مطلوب خودش نرسیده است.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضائیه در راستای امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است اما این هدف به تنهایی توسط دستگاه قضایی امکان پذیری کامل آن ممکن نیست لذا می طلبد با استفاده از سایر ابزارهای دیگر نهادها و کمک همه این چند بخش مهم به آنچه شایسته نظام است برسند.

وی با اشاره به امنیت محیط زیست نیز گفت: اگر در شمال کشور از بین بردن جنگلها امنیت محیط زیست را به خطر می اندازد دادستان باید اقدام کند که البته این کار را انجام داده است.

جهانگیر با بیان اینکه امروز ما در جامعه سیستمهای ناکارآمدی را می بینیم، اظهار داشت: سیستم تامین اجتماعی ما نتوانست به سیستم جامعی که نظام به دنبال آن است برسد.

وی با اشاره به سیستم بانکی نیز گفت: این سیستم در بحث نظارتی و قوانین و مقررات بسیار مشکل دارد و مسائلی مانند اختلاس، جعل، چکهای بی محل و غیره نشان می دهد که سیستم بانکی نیاز به بازنگری دارد.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به مجموعه اداری نیز گفت: اکنون در بخش اداری به دلایل مختلف سازمان رسمی کارآمدی لازم را ندارد.

وی عنوان کرد: شبکه های غیررسمی در محیط اداری به قدری فعال هستند که با روابط اجتماعی که برقرار می کنند و با کانونهای قدرتی که دارند و با مراکز تصمیم گیری که برای خود ایجاد می کنند بسیاری از قوانین و مقررات را دور می زنند.

جهانگیر افزود: انتصابات و ارتقائات ناشی از روابط اجتماعی و فامیلی است که در شبکه های غیر رسمی لایه های مختلف تصمیم گیری می شود.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی رابطه جای ضابطه قرار گیرد آن موقع طرحها و برنامهای سالم سازی سیستم با مشکل مواجه می شود.

وی از آسیبهای رفتاری به عنوان دسته دیگری از آسیبهای موجود در جامعه یاد کرد و افزود: می بینیم که به رغم کمبودهای موجود اما از سرمایه های موجود نیز به خوبی استفاده نمی شود.

وی با اشاره به فرهنگی به نام فرهنگ سکوت در سیستم اداری اظهار داشت: کم کاریهای افراد را بد نمی بینیم و یا تذکری نمی دهیم.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از آسیبهای رفتاری موجود نیز بحث آستانه تحمل است، بیان کرد: کسانی که وارد سیستم قضائی می شوند کسانی هستند که تحت فشار قرار دارند و آسیب دیده اند یعنی به آنها تهمت زده شده یا ضرب و جرح شده اند و یا مسائلی از این قبیل و وقتی وارد مجموعه می شوند با بسیاری از استرسها وارد می شوند و ما باید در این رهگذر آستانه تحمل خود را افزایش دهیم.