دیدار دوستانه ایران و ایتالیا در سال 2013/ دنبال منافع مالی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، "میکله اووا"، رئیس بخش توسعه و آموزش بین الملل فدراسیون فوتبال ایتالیا در نشست خبری که عصر پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، اظهار داشت: برای فدراسیون فوتبال ایتالیا اهمیت زیادی دارد که من به عنوان مسئول فدراسیون فوتبال ایتالیا در حال حاضر در ایران هستم. دو ماه قبل در شهر رم قرارداد خیلی مهمی توسط روسای دو فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا برای یک همکاری دو جانبه بسته شد. همانطور که دو ماه پیش صحبت شده بود تلاش شد این همکاری هر چه سریع‌تر آغاز شود و من برای این موضوع به ایران آمدم.

وی افزود: فوتبال فاصله مردم ایران و ایتالیا را به یکدیگر نزدیک‌تر می کند. در واقع فوتبال باعث می شود که فاصله‌ها از بین برود. صبح پنجشنبه من با کفاشیان و سایر مسئولان فوتبال ایران مذاکراتی را انجام دادم. مسئله مهم برای هر دو طرف در حال حاضر این است که باید هر چه سریع‌تر برای انجام بازی‌های دوستانه در سطوح مختلف مردان و زنان و حتی فوتسال برنامه ریزی کنیم.

اووا همچنین تاکید کرد: مسلما این همکاری فقط در سطح بازی‌های دوستانه نیست. ما کلاس‌های آموزشی را نیز در موارد مختلف فوتبال با کمک یکدیگر برگزار می کنیم و یک برنامه ریزی طولانی مدت در این خصوص داریم که استارت آن از حالا زده شده است. قدم دیگر ما این است که باشگاه‌های فوتبال دو کشور را نیز به یکدیگر نزدیک کنیم. ما بررسی کردیم و دیدیم که مردم ایران علاقه زیادی به فوتبال دارند و فوتبال در ایران در حال پیشرفت است بنابراین علاقه زیادی داریم تا به توسعه فوتبال در ایران کمک کنیم.

رئیس بخش توسعه و آموزش بین الملل فدراسیون فوتبال ایتالیا در خصوص اینکه این همکاری دو طرفه چه نفعی برای فوتبال ایتالیا خواهد داشت، اظهار داشت: این همکاری برای فدراسیون فوتبال ایتالیا هیچ گونه منافع مالی ندارد بلکه برای ما مهم این است که مردم دو کشور به یکدیگر نزدیک تر شده و فوتبال را در ایران توسعه دهیم.

وی همچنین ادامه داد: فدراسیون فوتبال ایتالیا در سال بیش از 150 درخواست برای انجام بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور دارد و برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران بستگی دارد که ما چند "فیفا دی" در پیش رو داریم و چند بازی ملی دوستانه خارج از این فیفادی‌ها می توانیم انجام دهیم اما آنچه که مسلم است این است که بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و ایران می تواند در سال 2013 اتفاق بیفتد.

اووا عنوان کرد: ما در زمینه پزشکی نیز تفاهم نامه‌هایی را با یکدیگر به امضا رسانده‌ایم تا از تجربیات هم استفاده کنیم و همچنین می خواهیم در فوتبال ساحلی و فوتسال نیز با یکدیگر تبادل اطلاعات و تجربه داشته باشیم. در مجموع می خواهیم بیشتر به نسل جوان توجه کنیم.

وی ادامه داد: یکی از صحبت‌ها و تفاهم‌های مهمی که بین دو طرف انجام شده است این است که مربیان تراز اول ایرانی علاوه بر شرکت در کلاس‌های مربیگری با حضور در کنار مربیان ایتالیایی تجربه کسب کنند.

رئیس بخش توسعه و آموزش بین الملل فدراسیون فوتبال ایتالیا در پاسخ به این پرسش که "پیش از سفر به ایران چه شناختی از فوتبال ایران داشتید؟"، گفت: خیلی خوب می دانم ایران تیم ملی فوتسال قدرتمندی در سطح جهان دارد و حتی یک بازیکن ایرانی نیز در لیگ فوتسال ایتالیا بازی می کرد و به این نتیجه رسیدیم که پشتکار ایرانی ها در زمینه توسعه فوتبال در کشورشان خوب بوده است. یک مسئله مهم برای فدراسیون فوتبال ایتالیا که چهار بار قهرمان جام جهانی شده است این است که می خواهیم دست کشورهایی را که به فوتبال علاقمند هستند بگیریم تا آن کشورها نیز در فوتبال پیشرفت کنند.

میکله اووا در مورد آکادمی و کمپ تیم‌های ملی فوتبال ایران و همچنین ساختار فوتبال کشورمان گفت: مشخص است که در این خصوص کار زیادی انجام شده است. مسئله مهم این است که ساختار فوتبال ایران روی اصول است اما مهمتر از این مسئله این است که در این ساختار باید افرادی باشند که بین المللی و تراز اول در فوتبال ایران باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا بحران اقتصادی که در اروپا اتفاق افتاده باعث شده تا فدراسیون فوتبال ایتالیا به بستن چنین قراردادهایی با سایر کشورها بپردازد؟"، گفت: زبان فوتبال متفاوت است فوتبال برای ما فوتبال است و نه به سیاست و نه به اقتصاد ربط دارد. در حال حاضر 150 کشور هستند که می خواهند قراردادهای مختلف را با فدراسیون فوتبال ایتالیا ببندند. ما هشت سال است که در حال بستن چنین قراردادهایی هستیم و پیش از ایران نیز با کشورهایی مثل آلبانی و یا سن مارینو که حتی این کشور به اندازه یک شهر ایران است، بسته‌ایم. قطعا در عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران نیز به هیچ وجه به دنبال کسب منافع مالی نیستیم.

وی همچنین افزود: قرار است در ادامه سفر خود از ساختار باشگاه سایپا به عنوان نماینده باشگاه‌های ایرانی و همچنین از ورزشگاه آزادی نیز بازدیدی داشته باشم.

میکله اووا در پاسخ به این پرسش که سبک فوتبال ایرانی به هیچ وجه شباهتی به فوتبال ایتالیا نداشته و بیشتر به سبک فوتبال کشورهایی چون پرتغال و برزیل نزدیک است، عنوان کرد: من شخصا چون یک فرد تکنیکی نیستم نمی توانم در این خصوص جوابی بدهم.

وی در خاتمه در خصوص چگونگی انجام انتخابات در فدراسیون فوتبال ایتالیا گفت: تمام باشگاه‌ها در فدراسیون فوتبال ایتالیا برای انتخاب رئیس فدراسیون رای می دهند که هر کسی بیشترین رای را بیاورد به عنوان رئیس انتخاب می شود. رئیس فدراسیون نیز معاونان خود را انتخاب کرده و یا می تواند آنها را عزل کند.