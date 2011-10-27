۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

حجت الاسلام غلامی:

هیئات مذهبی نقش مهمی در تبیین امامت و ولایت دارند

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین با اشاره به در پیش بودن هفته ولایت و جشن غدیر گفت: هیئات مذهبی نقش مهمی در برگزاری جشن غدیر و تبیین امامت و ولایت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان ورامین عصر امروز با حضور حجت الاسلام رضا غلامی و اعضای این شورا در محل این اداره برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین در این جلسه اظهار داشت: امید است امسال نیز با برنامه ‌ریزی و تلاش بیشتر در برپایی این جشنهای بزرگ، هیئات مذهبی فعالانه وارد عمل شوند.

در این جلسه، درباره دستورالعمل اجرایی، نحوه تمدید مجوز هیئات مذهبی، چگونگی برگزاری گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی و سرکشی و بازرسی از آنان، بحث و گفتگو شد و اعضای شورا نظرات خود را ارائه دادند.

در این جلسه مقرر شد که اعضای شورا، پیشنهادهای اجرایی خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی که در آستانه ماه محرم برگزار می‌ شود، به دبیرخانه شورا اعلام کنند.

