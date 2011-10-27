۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

نجف زاده:

اسناد تعطیلی سفارت ایران در لیبی در برنامه امشب "صرفاً جهت اطلاع" پخش می شود

کامران نجف زاده در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گفت: اسناد تعطیلی سفارت ایران در لیبی در برنامه امشب "صرفاً جهت اطلاع" پخش می شود.

کامران نجف زاده عصر امروز در نشست تخصصی خبرنگاری در بحران که در غرفه خبرگزاری مهر که در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد با تأکید بر اینکه هنوز هم معتقد هستم سفارت ایران در لیبی در تحولات اخیر این کشور تعطیل بود گفت: واقعیات فعالیت سفارتخانه ایران در لیبی در برنامه امشب صرفاً جهت اطلاع برای مردم پخش خواهد شد.

وی افزود: وزارت خارجه در مدت حضور من در لیبی نامهربانی های زیادی انجام داد و حتی بعد از پخش خبر فوق درخواست توبیخ کتبی و بازگشت من به تهران را از صدا و سیما کرده بودند.

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه رسانه های کشورمان باید به موضوع خبرنگاری در بحران توجه داشته باشند گفت: هم اکنون آموزش های خبرنگاری در بحران در رسانه ملی داده می شود و رسانه ملی در سالهای اخیر ژیشرفت های قابل توجهی در این زمینه داشته است.

