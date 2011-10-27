سرانه مطالعه در گلستان 59 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر پننجشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی گنبد با اشاره به آغاز نهضت مطالعه مفید هدف از اجرای این طرح را بالا بردن سطح مطالعه مفید در جامعه عنوان کرد.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز گفت: انجمن کتابخانه های شهرستان علاوه بر اینکه از برنامه های کتابخوانی در شهرستان پشتیبانی می کند باید رابطه کتاب را با اقشار مختلف جامعه برقرار کند.

حیدر علی احمدی افزود: انجمن کتابخانه ها بایداشتیاق کتابخوانی را در مردم ایجاد کند و منتظر حضور مردم برای مراجعه به کتابخانه ها نباشند بلکه رابطه کتاب را با هیئت های مذهبی مساجد، مدارس و ادارات برقرار کنیم و از ظرفیتهای شورای شهر و شورای آموزش و پرورش در فعال کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه استفاده شود.



وی کتابخانه مشارکتی را کار مناسبی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی اعلام کرد .



در این جلسه سید حسن حسینی به عنوان رئیس جدید کتابخانه های عمومی شهرستان معرفی و از زحمات سخاوی مدیر انجمن کتابخانه های شهرستان قدردانی شد.