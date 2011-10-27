  1. استانها
  2. گلستان
۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

علوی:

سرانه مطالعه در گلستان 59 دقیقه است

سرانه مطالعه در گلستان 59 دقیقه است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، سرانه مطالعه در استان را 59.12 دقیقه اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به کشور پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر پننجشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی گنبد با اشاره به آغاز نهضت مطالعه مفید هدف از اجرای این طرح را بالا بردن سطح مطالعه مفید در جامعه عنوان کرد.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز گفت: انجمن کتابخانه های شهرستان علاوه بر اینکه از برنامه های کتابخوانی در شهرستان پشتیبانی می کند باید رابطه کتاب را با اقشار مختلف جامعه برقرار کند.
 
حیدر علی احمدی افزود: انجمن کتابخانه ها بایداشتیاق کتابخوانی را در مردم ایجاد کند و منتظر حضور مردم برای مراجعه به کتابخانه ها نباشند بلکه رابطه کتاب را با هیئت های مذهبی مساجد، مدارس و ادارات برقرار کنیم و از ظرفیتهای شورای شهر و شورای آموزش و پرورش در فعال کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه استفاده شود.

وی کتابخانه مشارکتی را کار مناسبی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی اعلام کرد .

در این جلسه سید حسن حسینی به عنوان رئیس جدید کتابخانه های عمومی شهرستان معرفی و از زحمات سخاوی مدیر انجمن کتابخانه های شهرستان قدردانی شد.
کد مطلب 1445254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها