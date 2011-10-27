وقوع جرائم خشن در فارس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان شیراز افزود: در حال حاضر مشکل ناامنی در استان فارس وجود ندارد اما نباید فقط به این میزان امنیت قانع بود.

وی با بیان اینکه فارس باید از نظر وجود امنیت در صدر استانهای دیگر باشد، اظهار داشت: این انتظار وجود دارد که استان فارس از نظر امنیتی به آنچه شایسته است دست یابد و وضعیت امنیت در استان ارتقا پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف دادستان اشاره کرد و اظهار داشت: مهمترین نقش دادستان مربوط به مدعی العموم بودنش است و در صورتی که حقی از حقوق جامعه تضییع شود دادستان باید حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف دادستان نظارت بر زندانهاست، بیان کرد: علاوه بر این یکی دیگر از وظایف دادستان نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری است.

خدائیان در ادامه یکی دیگر از وظایف دادستان را پیشگیری از وقوع جرم بیان و تصریح کرد: داشتن برنامه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی دادستان است که در این راستا همکاری تمام ارگانها لازم و ضروری است.

در ادامه دادستان جدید شیراز با بیان اینکه لازمه قسط و عدالت برخورداری از یک امنیت پایدار است، گفت: رشد و پیشرفت و هچنین توسعه فقط در سایه امنیت و آرامش امکان پذیر است.

علی القاصی مهر ادامه داد: اگر امنیت وجود نداشته باشد مال و ناموس مردم به مخاطره می افتد.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص اولویتهای کاریش افزود: رسیدگی به پرونده های مهم به صورت ویژه و فوق العاده و ایجاد شناسنامه امنیتی برای هر حوزه از جمله اولویتهاست.

دادستان جدید شیراز گفت: علاوه بر این تشکیل شناسنامه نقاط آلوده، تشکیل شناسنامه جرائم مخل امنیت و مجرمین حرفه ای و همچنین پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص از دیگر برنامه هاست.

در این مراسم علی القاصی مهر به عنوان دادستان جدید شیراز معرفی شد.