دلایل سفر مسئولان شهری بابل به ایتالیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر دست جمعی اعضای شورای اسلامی شهر بابل به ایتالیا و انتشار برخی اخبار غیر صحیح در برخی از سایتها، رئیس شورای اسلامی شهر بابل در گفتگو تلفنی از ایتالیا با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر اعضای شورای اسلامی شهربابل صرفا در ایام مرخصی سالانه و کاملا با هزینه شخصی و بدون کمترین تشریفات است و از بودجه شورای اسلامی شهرو یا نهادهای عمومی و دولتی دیگر کمترین استفاده ای نشده است.

وی افزود: این سفر نیازی به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح نداشته چرا که به موجب قانون، اعضای شوراهای اسلامی شهرها همچون دیگرشهروندان از این حقوق شهروندی برخوردار هستند.

فلاح گفت: به اعتقاد اینجانب بازدید تمامی مسئولان شهری به ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهرها که در حقیقت مدیریت شهری را برعهده داشته و روند توسعه شهرها با تصمیمات آنها رقم می خورد، ازکشورهای مختلف و پروژه های عمرانی و خدماتی سایر کشورها می تواند آثار و ثمرات بسیارزیادی را برای شهرها به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این سفرها باعث می شود که مسئولان شهری با نگاه جامعه تر به قضایا بنگرند و به روز بیندیشند و از تجارب دیگران برخوردار و با کلان نگری و آینده نگری توسعه همه جانبه و پایدار شهری را مد نظر قراردهند و با بهره گیری از بسیاری از طرحهای اجرا شده در سایر کشورها، روند توسعه را شتاب بخشیده و به حل مشکلات بپردازند.

فلاح بیان داشت: علیرغم اینکه این سفر کاملا با هزینه شخصی بوده ولی برای تمامی اعضای شورا به عنوان یک سفرکاری تلقی شده و بازدید از دهها پروژه مختلف شهری برخی از شهرهای ایتالیا از جمله مذاکره با شرکتهای سرمایه گذار و مذاکرات خوب و راهگشایی در این جهت با برخی از کارشناسان و سرمایه گذاران شرکت های خارجی داشته ایم که درصورت پیگیری و همکاری مسئولان اجرایی ذیربط ،آثار و نتایج مثبتی را به دنبال خواهدداشت و معضل زباله بابل رفع خواهد شد.

فلاح یادآور شد: توجه به فضای سبز شهری و حفظ سرانه فضای سبز، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، آسان گیری ارائه خدمات عمومی به شهروندان از قبیل احداث جایگاه تک پمپی عرضه بنزین در کنار معابرعمومی، آینده نگری در ساخت و سازهای شهری توجه به بافت شهری قدیمی و حفظ میراث فرهنگی و مذهبی در این سفر مورد بازدید و بررسی قرارگرفته است.

وی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در واتیکان که موجبات این بازدید را فراهم کرده تقدیر از پیگیری مجدانه حجت الاسلام ناصری، درجهت اجرایی شدن برخی از پروژه های مهم شهری ازطریق جذب سرمایه گذاران شرکت های خارجی به امور توسعه شهری قدردانی کرد.

