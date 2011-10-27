به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مراسم اختتامیه نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی که در شهرستان گرگان برگزار شد ٰگفت: جنگلها و مراتع سرمایه ملی هر کشوری هستند و به نسلهای آینده تعلق دارد. مساحت ایران در حدود 164 میلیون هکتار است که تقریباً‌12/4 میلیون هکتار جنگل تشکیل داده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به مساحت جنگلها کشورمان جزء 56 کشور کم جنگل دنیا قرار دارد.

قدمی بیان کرد: بررسی آمار خسارات طی 10 سال گذشته نشان می دهد از سال 79 تا 89 104 هزار و 608 مورد آتش سوزی رخ اده که معادل 151 هزار و 845 هکتار از جنگلها از بین رفته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: با توجه به حادثه خیز بودن کشور 33 مورد از حوادث در آن سابقه دارد. سیل زلزله و خشکسالی از جمله حوادثی بوده که در ایران سابق دارد اما مدتی است بروز آتش سوزی نیز به این گروه افزوده شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: بروز آتش سوزی در دستور کار مسئولان قر ار گرفته است. مهمترین راه علمی ارتباط با مجامع‌ دانشگاهها و مراکز آموزش است.

قدمی اعلام کرد: ‍ پس از آتش سوزی سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده تا رشد خسارات ناشی از آتش سوزی کاهش یابد.



وی افزود: ایجاد مراکز اطفای حریق در حاشیه زاگرس و استانهای شمالی از دیگر تدابیری ویژه ای است که اندیشیده شده است.



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: بهتر است برای پیشگیری از آتش سوزی به دنبال جوامع محلی باشیم. باید به سراغ حاشیه نشینان جنگل برویم و بخواهیم برای پیشگیری و مهار آتش در مواقع بروز حادثه کمک کنند.

قدمی به طرح 5 ساله اطفاء حریق اشاره و گفت: مقدمات این طرح آماده شده و بودجه آن نیز در حدود 480 میلیارد تومان است.



وی همچنین در زمینه پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه حریق در همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی نیز گفت: این مسئله در شورای هماهنگی سازمان مدیریت بحران مطرح می‌شود و پس از تأیید به تصویب شورای عالی مدیریت بحران می رسد.

در مراسم اختتامیه نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی از برگزیدگان و ارائه کنندگان مقالات برتر تقدیر و تشکل به عمل آمد.