وبلاگ اداره کتابخانه های عمومی ماسال راه اندازی شد

مرتضی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف ارتباط بیشتر و بهتر علاقمندان به کتـابخانه و کتابخوانی وبلاگ اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال به آدرس masalpl.blogfa.com راه اندازی شده است.

وی اظهارداشت: این وبلاگ به معرفی خدمات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال می پردازد که حاوی اخبار و اطلاعات مربوط به کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی ماسال همچنین گفت: در این وبلاگ علاقمندان می توانند به تازه های کتاب، لیست کامل کتـابهای موجود در کتابخانه های عمومی شهرستان و نیز لینک های متنوع و مفیدی نظیر سایت کتابخوانان حرفه ای و خبر فارسی دسترسی داشته باشند.

وی یادآورشد: در این وبلاگ آخرین مقالات و پیشرفت های حوزه کتابداری بخصوص در زمینه کتابداری و کتابخانه های عمومی گردآوری و دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.

مرادی در ادامه به اهمیت کتابخانه اشاره کرد و گفت: کتابخانه ها به وجود آمده اند تا در زمان های مختلف به نیازهای گوناگون بشر پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه ها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها برای رسیدن به هدفی خاص به وجود آمده اند، اظهارداشت: برای انواع کتابخانه ها می توان یک سلسله هدف کلی در نظر گرفت که شامل آموزش، اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات پژوهش، تعالی بخشیدن به روح، فکر، ایجاد تفریح و تفنن است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی ماسال گفت: در عصر حاضر کتابخانه سهم بسزایی در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خود آموزی و غنی کردن اوقات فراغت ایفا کرده اند.

وی با عنوان اینکه کتابخانه در جامعه ای که دانش و وسایل ارتباطی آن در حال پیچیده شدن است باید نقش وسیعتری ایفا کند، افزود: کتابخانه های امروزی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته قادر هستند وظیفه اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات را به بهترین و سریعترین نحو انجام دهند.

مرادی با اعلام اینکه کتابخانه ها از اندام های پیکر برنامه ریزی ملی هستند بر لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید.