وبلاگ اداره کتابخانه های عمومی ماسال راه اندازی شد

مرتضی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف ارتباط بیشتر و بهتر علاقمندان به کتـابخانه و کتابخوانی وبلاگ اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال به آدرس masalpl.blogfa.com راه اندازی شده است.
وی اظهارداشت: این وبلاگ به معرفی خدمات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال می پردازد که حاوی اخبار و اطلاعات مربوط به کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی ماسال همچنین گفت: در این وبلاگ علاقمندان می توانند به تازه های کتاب، لیست کامل کتـابهای موجود در کتابخانه های عمومی شهرستان و نیز لینک های متنوع و مفیدی نظیر سایت کتابخوانان حرفه ای و خبر فارسی دسترسی داشته باشند.
وی یادآورشد: در این وبلاگ آخرین مقالات و پیشرفت های حوزه کتابداری بخصوص در زمینه کتابداری و کتابخانه های عمومی گردآوری و دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.
مرادی در ادامه به اهمیت کتابخانه اشاره کرد و گفت: کتابخانه ها به وجود آمده اند تا در زمان های مختلف به نیازهای گوناگون بشر پاسخگو باشند.
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