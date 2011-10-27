سی و یکمین دوره مسابقات قرآن نهاجا در محمودآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: مرحله مقدماتی مسابقات نیروی هوایی ارتش با حضور هزار و 300 نفر در سراسر یگان‌ها برگزار که از این تعداد 350 نفر به عنوان منتخبان مسابقات مقدماتی به مسابقات نهایی نهاجا راه یافتند.

وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات متسابقان در رشته‌های قرائت ترتیل، حفظ یک جزء، حفظ سه جزء، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 15 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ کل قرآن، درک مفاهیم سطح یک، ترجمه قرآن کریم و اذان برگزار و نفرات برگزیده این دوره به مسابقات نهایی قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی راه خواهند یافت.

معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی هوایی ارتش اعلام کرد: مسابقات قرآن کریم بانوان شاغل و خانواده‌های کارکنان نیروی هوایی ارتش با حضور بیش از 500 متسابق در شهر شیراز در سطح بسیار بالایی برگزارو نفرات برتر انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در رأس برنامه‌های نیروی هوایی ارتش قرار دارد.

معاون فرهنگی و روابط عمومی نهاجا عنوان کرد: فعالیت‌های قرآنی در بین کارکنان و خانواده‌ های آنان به‌صورت اساسی گسترش یافته است و پیگیری‌ها برای هرچه بهتر اجرا شدن این برنامه در دستور کار است.

مدیر حوزه‌های علمیه مازندران هم گفت: حضور در مجلس قرآنیان از فضائلی بوده که خداوند نصیب ما کرده و باید از این مجالس حداکثر استفاده شود.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: کسی که با قرآن مأنوس است باید با پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) انس و الفت داشته باشد زیرا رفتار و اعمال این عزیزان مطابق با فرامین قرآن است.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌ها و نهادهای کشور به ویژه در ارتش جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و قابل توجه است و باید از دست‌اندرکاران این برنامه‌ها تشکر و قدردانی کرد.

در پایان به نفرات منتخب و برگزیده لوح تقدیر و جوایزه ارزنده‌ای اهداء شد.