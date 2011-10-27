851 زائر از فرودگاه اردبیل عازم خانه خدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در آخرین نشست هماهنگی سفر حج تمتع اظهار کرد: اعزام حجاج استان اردبیل به خانه خدا هفتم و هشتم آبان ماه طی چهار پرواز مستقیم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تمهیدات ویژه ای برای بدرقه و اعزام کاروانها انجام داده شده است، تاکید کرد: در صورتیکه شرایط جوی نامساعد شود، باید اقدام لازم جهت انتقال و اعزام زائران به شهر مجاور یعنی تبریز بدون تاخیر در اسرع وقت انجام گیرد.

در این جلسه مسئولان اجرایی دستگاههای ذیربط از جمله؛ بهداشت و درمان، نمایندگانی از حج و زیارت و مدیران کاروانها با تشریح برنامه های خود برای اعزام زائران به خانه خدا اعلام آمادگی کردند.

شهرداری اردبیل نیز ضمن اعلام آمادگی برای کمک به جابجایی مطلوب حجاج در داخل شهر دو دستگاه اتوبوس برای رفع امور زائران در اختیار فرودگاه اردبیل گذاشت.





